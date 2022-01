Fed dürfte Dax nach verpasstem Rekordhoch auf Talfahrt schicken

Nach dem um Haaresbreite verpassten Rekordhoch des Dax am Vortag dürfte die Sorge vor einer strafferen Geldpolitik in den USA neue Rekorde erst einmal in weitere Ferne rücken lassen. Neue Aussagen der US-Notenbank Fed belasten den Leitindex deutlich.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE0007664039,