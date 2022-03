Fed: Ist die Leitzinserhöhung schon in Stein gemeißelt? – Experten haben so gut wie keine Zweifel mehr daran!

Das Jerome Powell Mittwoch eine Erhöhung des Leitzinses verkünden wird, daran zweifelt kaum noch ein Experte. Obwohl der Ukraine-Krieg noch einmal kurzfristig als Grund für ein Umdenken angeführt wurde, scheint die Meinung nun fast einhellig zu sein. Das Das FedWatch Tool der Börse Chicago zeigt eine deutliche Tendenz. Fast 100 Prozent der Experten gehen von einer Zinserhöhung aus.

Kleiner oder großer Zinsschritt?

Angesichts der zuletzt sehr hohen Inflation bleibt eigentlich nur die Frage offen, ob die Fed mit einem großen oder kleinen Zinsschritt die geldpolitische Wende einleitet. Da die Ölpreise zuletzt wieder unter die Marke von 100 Dollar gefallen sind, dürfte die Fed ihren Leitzins wohl nur um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent anheben. Vor zwei Jahren hatte die amerikanische Notenbank zu Beginn der Corona-Krise den Leitzins auf fast Null gesenkt. Der Abbau der wegen Corona-Hilfsprogrammen stark angestiegenen Bilanz der Fed dürfte nach ersten Zinserhöhungen später im Jahr beginnen.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte Anfang März vor dem Kongress deutlich gemacht, dass der Krieg in der Ukraine wohl keine wesentliche Änderung im geldpolitischen Kurs nach sich ziehen wird. Es sei „angemessen“ auf der nächsten Sitzung den Leitzins zu erhöhen. „Allerdings sorgte der Krieg in der Ukraine dafür, dass Spekulationen über einen großen Zinsschritt mit 0,50 Prozentpunkten vom Tisch sind“, schreiben die Experten der Dekabank. Ungeachtet dessen wird an den Finanzmärkten im Jahresverlauf eine Reihe von Zinserhöhungen erwartet.

Tatsächlich hat der Krieg in der Ukraine die Ausgangslage verändert. So haben die Kriegshandlungen die Preise für Energie- und viele Rohstoffe noch weiter nach oben getrieben. Dies dürfte auf die bereits sehr hohe Inflation durchschlagen. Die USA haben zudem ein Embargo für russisches Rohöl und Erdgas beschlossen. Andererseits dürfte das Wirtschaftswachstum, beispielsweise durch zusätzliche Probleme in den Lieferketten, merklich gedämpft werden.

Laut Ökonomen dürfte für die Fed die Inflation das größere Problem sein. Der hohe Preisauftrieb in den USA hatte sich im Februar weiter beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 7,9 Prozent. Das ist die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 1982. Die Fed strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an.

„Aus der temporären Spitze der Inflationsraten, die man noch auf die durch die Corona-Pandemie verursachten Verwerfungen zurückführen konnte, ist eine breite Bergkuppe geworden“, kommentierte Experte Bernd Weidensteiner von der Commerzbank. Laut Powell sei es das Ziel der Fed, einen „langen Aufschwung“ zu ermöglichen, der weiter für einen starken Arbeitsmarkt sorgen werde. „Und das ist nur möglich in einem Umfeld von Preisstabilität.“

Mit dem Zinsentscheid werden auch die Projektionen der Notenbank aktualisiert. „Die Fed dürfte daher einmal mehr die Projektionen für die Inflationsrate deutlich anheben“, erwartet Weidensteiner. Die Dekabank sieht in den anstehenden Prognosen nur eine Momentaufnahme: „Aktuell verändert sich insbesondere der zeitnahe Inflationsausblick aufgrund der globalen Energie- und Nahrungsmittelpreise rasch.“ Auch Powell hat zuletzt die große Unsicherheit betont, die mit dem Krieg verbunden sei.

