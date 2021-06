Fed-Konjunkturbericht - Wirtschaftliche Erholung gewinnt an Fahrt

Washington (Reuters) - In den USA ist die wirtschaftliche Erholung von den Folgen der Corona-Krise laut der Notenbank Federal Reserve zuletzt schneller vorangeschritten.

Die Geschäftsaktivität hat sich in den jüngsten Wochen trotz mancher Lieferketten-Probleme, Schwierigkeiten bei Neuanstellungen und steigender Preise beschleunigt, wie die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht Beige Book mitteilte. Von Anfang Mai bis spät in den Monat hinein sei die Wirtschaft mit einer etwas schnelleren Rate gewachsen. Steigende Impfraten und gelockerte Vorschriften zur Distanz-Wahrung hätten sich positiv auf die Konjunktur ausgewirkt.

In ihrem Bericht, der auf den Wirtschaftskontakten der Notenbank aus den Regionen fußt, wies die Fed zudem darauf hin, dass die Preise wahrscheinlich weiter anziehen werden. Die Notenbank achtet bei der Inflation besonders auf die persönlichen Ausgaben der Verbraucher, bei denen Energie- und Nahrungsmittelkosten ausgeklammert werden. Diese Teuerungsrate stieg zuletzt im April um 3,1 Prozent und lag damit über der Zwei-Prozent-Zielmarke der Fed. Die Fed erachtet den Inflationsanstieg aber weiterhin nur als vorübergehend an.

Dagegen hat sich die Lage am US-Arbeitsmarkt zuletzt etwas eingetrübt. Im April entstanden nur 266.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft und damit weit weniger als erwartet worden war. Die Arbeitslosenquote betrug 6,1 Prozent nach 6,0 Prozent im März. In der Viris-Krise waren in den USA Millionen an Jobs verloren gegangen. Die US-Notenbank will ihre lockere Geldpolitik solange fortsetzen, bis spürbare weitere Fortschritte auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und Preisstabilität erreicht sind. Im Blick stehen derzeit vor allem die umfangreichen Anleihenkäufe der Währungshüter im Umfang von 120 Milliarden Dollar monatlich. Diese dürften ein wichtiges Thema auf der anstehenden Zinssitzung der Fed am 15. und 16. Juni sein, zu der auch neue Konjunkturprojektionen erwartet werden.