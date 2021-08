Fed-Mitglied Bullard fordert Rückführung der Anleihekäufe

NEW YORK (dpa-AFX) - Fed-Mitglied James Bullard hat sich für eine Rückführung der Anleihekäufe der US-Notenbank ausgesprochen. "Wir müssen mit dem Tapering beginnen", sagte der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, dem Fernsehsender CNBC am Donnerstag. Die US-Wirtschaft habe gelernt mit Covid-19 zu leben. Sie wachse trotz des Risikos durch die Ausbreitung der Delta-Variante stark.

"Wir haben wirklich eine boomende Wirtschaft, die wahrscheinlich nicht

mehr Stimulus zu diesem Zeitpunkt braucht", sagte Bullard. Die Fed sollte im ersten Quartal 2022 mit dem Tapering beginnen. Derzeit kauft die Fed Staatsanleihen und Hypothekenpapiere im Wert von 120 Milliarden US-Dollar je Monat.

Er sagte jedoch nicht, wann er sich auch Leitzinsanhebungen vorstellen könne. Vieles hänge davon ab, ob sich die Inflation im Jahr 2022 abschwächen werde oder nicht, sagte Bullard. Er sei jedoch etwas skeptisch. Bullard erwartet 2022 eine Inflation von rund 2,5 Prozent oder mehr. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Weiteren Aufschluss über die künftige Geldpolitik könnte die Rede von Notenbankchef Jerome Powell liefern, die er an diesem Freitag im Rahmen der Notenbankkonferenz von Jacken Hole hält./jsl/jha/