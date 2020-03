FED: Nervös am Abzugsfinger – Wird der US-Leitzins dieses Jahr noch auf Null gesenkt?

Milliarden-Hilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Eindämmung der Corona-Epidemie haben Anlegern am Donnerstagmorgen zunächst Mut gemacht, doch selbst diese neue Maßnahme konnte nicht lange für positive Impulse sorgen. Der Dax stieg im frühen Handel um knapp ein halbes Prozent auf 12.185 Punkte, im weiteren Handelsverlauf ging es jedoch recht schnell wieder bergab und unter die 12.000er Marke. Ein erschreckender Ausblick des Autozulieferers Continental hat einen neuen Schock durch die Märkte gejagt.

Um ärmeren Staaten und Schwellenländern zu helfen, den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Epidemie zu begegnen, stellt der IWF insgesamt 50 Milliarden US-Dollar (44,9 Mrd Euro) für Notkredite zur Verfügung. Zudem stellt das US-Repräsentantenhaus für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus 8,3 Milliarden Dollar bereit.

Werbung Knock-Outs zur Continental Aktie Kurserwartung Continental-Aktie wird steigen Continental-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Auch in Deutschland waren bereits mehrmals mündliche Zusagen seitens der Politik zu hören, dass man im Ernstfall bereit sei, zusätzliche Konjunkturprogramme zu schnüren, um die entstehenden wirtschaftlichen Schäden einzudämmen.

Es scheint auch immer deutlicher zu werden, dass letzten Endes allein fiskalische Maßnahmen nötig sein werden, um die Auswirkungen des Coronavirus zu kitten. Die Geldpolitik der Notenbanken scheint immer weniger Wirkung zu zeigen und die Skepsis vieler Analysten wächst.

Senkt die FED den US-Leitzins dieses Jahr noch auf Null? Und wird es helfen?

Die US-Notenbank Fed hat am Dienstag die erste außerplanmäßige Zinssenkung seit der Finanzkrise vorgenommen und den Zins gleich um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Die Märkte haben auf diesen Schritt sehr wechselhaft reagiert.

Der Dow Jones konnte nach der Ankündigung zunächst kurz steigen, ist dann jedoch im Laufe des Handelstages um 3 Prozent gefallen. Im gestrigen Handel konnte er jedoch zu einer Erholungsbewegung ansetzen und ein Plus von 4,5 Prozent machen. Noch verhaltener sah es beim deutschen Leitindex aus. Der Dax konnte sich zwar nach der Maßnahme wieder über die Marke von 12.100 Punkten ziehen, jedoch nicht dem stärkeren Aufschwung der US-Indizes folgen. Im heutigen Handel rutschte er zudem wieder unter die 12.000er Marke. Das selbe Bild zeigt sich auch beim Eurostoxx 50 Index – für die europäischen Märkte ist der Zinseffekt der Fed also bereits verpufft.

Zudem schlägt der Anleihenmarkt weiterhin Alarm. Die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen ist zum ersten Mal überhaupt unter den Wert von 1 Prozent gerutscht. An den Repo-Märkten kam es auch wieder zu kurzzeitig extrem nach oben schießender Nachfrage nach Liquidität – trotz der mittlerweile wieder regelmäßigen Intervention der Fed – was die Zinssätze für Übernachtkredite wieder hat nach oben zucken lassen.

Auch wenn man auf die Stimmung unter den Analysten schaut, zeigt sich eine Menge Skepsis. Die Experten sind sich uneinig darüber, ob weitere US-Zinssenkungen überhaupt noch einen nachhaltigen, positiven Effekt haben können.

„Wir sind bei weitem noch nicht in der Situation, dass die Fed so handeln sollte wie sie es getan hat“, sagte Richard Harris, CEO von Port Shelter Investment Management, gegenüber dem Nachrichtendienst CNBC. „Man muss sich fragen, warum die Fed so handelt und vor allem, warum sie ihre spärliche Munition so früh in einer sich anbahnenden Krise verschießt.“

„Tatsache ist, dass wir weltweit mit weitaus weniger Munition in diese Krise geraten. Es ist nicht nur Europa oder Japan, auch in China haben sie viel weniger Munition zum Starten eines Konjunkturpakets “, sagte zudem Alex Wolf, Leiter der Anlagestrategie der JP Morgan Private Bank in Asien.

Die allgemeinen Markterwartungen an die Fed sind dennoch hoch - Weitere Zinssenkungen sind fest eingeplant. „Ich wäre nicht überrascht, wenn die Fed in den nächsten Monaten wieder zu einem Nullzins zurückkehren würde“, sagte David Kelly, Chief Global Strategist bei JPMorgan Funds. Das US-Wirtschaftsforschungsteam der Bank teilte den Kunden am Dienstag mit, dass sie jetzt eine 50 Prozentige Chance auf eine Rückkehr zum Nullzins in diesem Jahr sehen.

Neben weiteren Zinssenkungen kann die Fed im Grunde nur noch eines als gängiges Mittel anwenden, um den Abschwung aufzuhalten – das Starten eines weiteren QE-Programms. Viele Experten sehen in der massiven Intervention an den Repomärkten aber bereits ein verstecktes QE-Programm.

Schwellenländer verzeichnen bereits deutliche Kapitalabflüsse

Besonders nervös sind die Anleger anscheinend auch im Bezug auf die Schwellenländer. Nach vorläufigen Daten der globalen Bankenlobby haben diese Wirtschaftszonen seit Mitte Februar Kapitalabflüsse in Höhe von 25 Milliarden Dollar hinnehmen müssen.

Ein Großteil davon entfiel dabei auf Aktien und nur 6,5 Milliarden Dollar auf Schuldtitel, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des Institute of International Finance (IIF) hervorgeht. Die Fed-Zinssenkung habe diesen Trend zur Abkehr von Papieren aus Schwellenländern bislang nicht nachhaltig brechen können, wie die „lauwarme Reaktion“ nach der überraschenden Entscheidung der Fed gezeigt habe, so IIF-Ökonom Jonathan Fortun.

Sorgen wegen der Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie haben zu einem Ausverkauf von riskanteren Anlagen geführt, was insbesondere Indonesien, Südkorea und Thailand zu spüren bekamen.

onvista-Redaktion/reuters

Titelfoto: eamesBot / Shutterstock.com

– Anzeige –

Corona-Krise - Beginn eines Bärenmarktes oder grandiose Kaufgelegenheit? Klick hier um zu erfahren, wie du jetzt reagieren solltest.