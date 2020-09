FED sorgt für Ernüchterung am Aktienmarkt

Das Highlight dieser Woche war mit Spannung erwartet worden - die US-Notenbanksitzung FED. Am gestrigen Abend verkündete die Notenbank jedoch keine weiteren Maßnahmen und ließ den Zins unangetastet. Das sorgte erst einmal für Ernüchterung am Aktienmarkt.

Abgabedruck nach der FED-Entscheidung

Bereits am Vorabend gaben die Indizes an der Wall Street ihre Gewinne ab und der Nasdaq notierte zum Handelsschluss sogar im Minus. Die Worte des FED-Chefs Jerome Powell, die Zinsen auch in den nächsten Sitzungen nicht anheben zu wollen, reichten nicht als weiteren Stimulus am Aktienmarkt. Denn die Wirtschaftslage ist weiterhin unsicher und Marktteilnehmer hatten hier mit weiteren geldpolitischen Maßnahmen gerechnet.

So eröffnete der DAX bereits nahe der 13.000er-Marke seinen Handel und stabilisierierte sich zunächst mühsam. Doch bereits nach einer Handelsstunde war die 13.120 und damit die Unterseite der Kursbewegungen vergangener Handelstage erreicht. Ein Squeeze setzte ein, der mit einer Erholung der Wall Street noch einmal Schwung aufnehmen konnte.

Bis 13.242 Punkte stieg der DAX schliesslich am Nachmittag und notierte damit sogar nah an der Gewinnzone. Sie wurde letztlich nicht verteidigt, doch das Minus von 47 Punkten heute lässt den Schlusskurs in der Historie der vergangenen Handelstage als erneut "unverändert" einordnen.

Die Eckdaten des Handelstages sehen wie folgt aus:

Eröffnung 13.060,18PKT Tageshoch 13.242,19PKT Tagestief 13.035,94PKT Vortageskurs 13.255,37PKT

Damit hat sich das Bild auf Sicht von einem Monat nicht merklich verändert. Die 13.200 stehen immer wieder im Fokus:

Nachbörslich konnte der Dow Jones zunächst die Kurslücke schliessen und über 28.000 Punkte steigen. Dieses Niveau gilt es aktuell noch zu verteidigen.

Welche Werte standen im DAX im Anlegerinteresse?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Delivery Hero porifitierte heute von der Unternehmensmeldung, nach Japan zu expandieren. Das Unternehmen hat bereits Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und stellt weiteres Personal in der Konzernzentrale Berlin ein. Dies wurde gestern bekannt und heute nun die damit verbundenen Pläne. Sie beinhalten auch eine Übernahme von sämtlichen lateinamerikanische Geschäftstätigkeiten von dem auf On-Demand-Lieferungen spezialisierten Start-Up-Unternehmen Glovo. Es ist in Argentinien, Peru, Ecuador, Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala und der Dominikanische Republik aktiv und verstärkt damit die gesamte Aufstellung von Delivery Hero in dieser Region. Dies honorierten Anleger und sorgten bei den Aktien für einen Aufschlag von mehr als 2 Prozent.

Verlierer im DAX war die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Nachdem das Zinsumfeld in Amerika auf längere Zeit niedrig bleiben soll, drohen hier entsprecehnde Einbußen und Belastungen innerhalb der Branche. Niedrige Zinsen sowie einige Großschäden der vergangenen drei Jahre bilden ein schwieriges Umfeld für den Versicherungsmarkt und langfristigen Anlagen der Kundengelder.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie in folgender Tabelle:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Auch heute direkt nach dem FED-Event gibt es wenig Neues zu berichten. Das Chartbild bleibt abwartend und verharrt fast schon magnetisch an der 13.200er-Region:

Für den Freitag ist der große Verfallstag relevant, bei dem Futures und Optionen auf Indizes und Einzelwerte verfallen. Hierbei kann es noch einmal sehr spannend zum Wochenausklang werden.

Schalten Sie daher gerne auch morgen wieder zum Marktgespräch kurz vor dem XETRA-Handelsstart auf unserem youtube-Kanal der LS-Exchange gegen 9.00 Uhr ein.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

