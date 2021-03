Fed treibt Dax auf weiteren Rekord

Die weiter sehr lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat dem Dax zu weiteren Rekorden verholfen. In der Spitze näherte er sich den 14.800 Punkten. Die Renditen am Anleihemarkt ziehen aber weiter an und machen es den Aktionären damit schwerer.

