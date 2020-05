FED: US-Notenbanker sprechen sich gegen Negativzinsen aus – Wirkung des Instruments fragwürdig

Weitere Mitglieder der US-Notenbank Fed haben sich gegen die wachsende Markterwartung von negativen Leitzinsen in den USA ausgesprochen. „Ich bin kein großer Fan von Zinsen im negativen Bereich“, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, am Montagabend in Atlanta. Ganz ähnlich äußerte sich am Vorabend auch der Präsident der regionalen Notenbank von Chicago, Charles Evans. Demnach seien Negativ-Zinsen ein Instrument, das in den USA nicht genutzt werden sollte.

Zuletzt hatte die Fed den Leitzins im März auf die Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent gesenkt. Bostic machte aber auch deutlich, dass die US-Notenbank alle geldpolitischen Instrumente in einer Krise im Blick habe und kein Instrument grundsätzlich ausgeschlossen werde. Beide Notenbanker sind Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss der Fed, wobei aber weder Bostic noch Evans in diesem Jahr stimmberechtigt sind.

Am Markt wächst derzeit die Erwartung, dass die US-Zentralbank ihre Geldpolitik im Kampf gegen die Corona-Krise weiter lockern und dabei den Leitzins in den negativen Bereich senken könnte. Zuvor hatte sich bereits der Fed-Vorsitzende Jerome Powell gegen mögliche negative Leitzinsen ausgesprochen.

Warum Negativzinsen gegen Corona nicht helfen

Laut den Entscheidungsträgern seien negative Zinssätze derzeit besonders unwirksam, da nicht der Geldpreis, sondern staatliche Beschränkungen und die Sorge um die öffentliche Gesundheit Menschen und Unternehmen davon abhalten, Geld auszugeben. In Europa gibt es bereits negative Zinsen für die Einlagen von Banken bei der EZB. Diese sollen die Banken zusätzlich stimulieren, Geld via Kredite an Unternehmen zu vergeben und so die Wirtschaft anzukurbeln und das Geld nicht bei der EZB zu parken.

Letzte Woche hatten Händler von Futures, die an dem Leitzins der Fed orientiert sind, erstmals eine geringe Chance auf negative US-Zinssätze im nächsten Jahr eingepreist. Am Montag hatten sie sich größtenteils von diesen Wetten zurückgezogen, obwohl die Verträge für Oktober 2021 die Erwartung von Zinssätzen unter Null abbildeten.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Orhan Cam / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)