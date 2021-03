Fed will bald über Zukunft gelockerter Vorgaben für Bankenbranche befinden

Washington (Reuters) - Die US-Notenbank Fed will bald über die Zukunft von im Zuge der Corona-Krise eingeführten Erleichterungen für die Bankenbranche befinden.

US-Notenbankchef Jerome Powell sagte nach dem Zinsentscheid am Mittwoch, "in den kommenden Tagen" werde es eine Verlautbarung zur Verschuldungsquote, der sogenannten 'supplementary leverage ratio" (SLR) geben. Seit Frühjahr 2020 gilt eine Ausnahmeregelung zur Kalkulation der Verschuldungsquote, die ohne eine Verlängerung Ende des Monats auslaufen würde. Großbanken bleibt es damit erlaubt, ihre Bestände an Staatsanleihen aus der Berechnung für die Kennzahl herauszulassen. Sie betrifft Banken mit einer Bilanzsumme von mehr als 250 Milliarden Dollar. Die Fed will damit sicherstellen, dass die Finanzinstitute trotz Krise weiter Kredite vergeben und somit auch die Wirtschaft anschieben.