Federal Reserve bleibt bei ihrem Kurs, starke Verluste in Frankfurt und New York

Dass die US-Notenbank an ihrer Politik vorerst nichts ändert, kam an der Börse in New York gar nicht gut an. In Frankfurt dagegen waren Anleger aus anderen Gründen zurückhaltend. Galeria Karstadt Kaufhof soll einen Millionenkredit bekommen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048