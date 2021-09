FEDEX - Abverkauf nach schwachen Zahlen und Gewinnwarnung

Fedex Corp. - WKN: 912029 - ISIN: US31428X1063 - Kurs: 252,070 $ (NYSE)

Die Bullenparty bei der Fedex-Aktie ist schon seit geraumer Zeit vorbei. Ein großes Down-Gap im Juli beendete die Hoffnungen der Bullen auf eine schnelle Trendfortsetzung schlagartig. Seither bestimmt ein klarer Abwärtstrend das Kursgeschehen.

Gestern nach Börsenschluss legte der Logistikdienstleister Zahlen zum abgeschlossenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 vor. Und diese enttäuschten. Verglichen mit der Vorjahresperiode fiel der Gewinn je Aktie von 4,87 auf 4,37 USD. Der Umsatz stieg dagegen um 14 % auf 22,0 Mrd. USD. Analysten hatten mit einem Gewinn je Aktie von 5,00 USD gerechnet, also einem Gewinnanstieg. Die Umsatzprognose von 21,9 Mrd. USD toppte Fedex knapp.

Das Unternehmen hat mit einem großen Mangel an Arbeitskräften zu kämpfen. Beispielsweise ist das Verteilerzentrum in Oregon nur zu 65 % besetzt. Das wiederum zwingt Fedex, die Pakete über andere Verteilerzentren zu lenken, was Zeit kostet, die Fahrstrecke verlängert und schlussendlich die Ausgaben erhöht.

Auch die Aussichten bleiben trübe. Für das laufende Geschäftsjahr senkte das Management die Gewinnprognose auf eine Spanne zwischen 19,75 und 21,00 USD nach zuvor 20,50 bis 21,50 USD.

Aus charttechnischer Sicht ist der Abwärtstrend voll intakt. Die Aktie könnte heute im Bereich des Jahrestiefs bei 234,79 USD aufschlagen. Etwas darunter liegt ein erstes wichtiges Fibonacci-Retracement über die Aufwärtsstrecke von März 2020 bis Mai 2021 bei 231,58 USD. Im Idealfall kommt es hier zu einer Stabilisierung im Big Picture.

Fazit: Die Fedex-Aktie hat vom Hoch bereits über 20 % korrigiert. Eine erste wichtige Unterstützungszone im unteren 230-USD-Bereich dürfte in Kürze erreicht werden. Dort werden die Karten neu gemischt.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 84,00 90,86 95,28 Ergebnis je Aktie in USD 19,45 20,69 23,35 KGV 13 12 11 Dividende je Aktie in USD 2,60 3,00 3,00 Dividendenrendite 1,03 % 1,19 % 1,19 % *e = erwartet

