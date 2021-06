FEDEX - Aktie im Zuge des Quartalsberichts unter Druck

Fedex Corp. - WKN: 912029 - ISIN: US31428X1063 - Kurs: 289,180 $ (NYSE)

Das Logistikunternehmen Fedex hat gestern nach Börsenschluss über die Ergebnisse des abgeschlossenen vierten Quartals des Geschäftsjahres 2020/21 berichtet. Die Zahlen fielen exzellent aus. Der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorjahresquartal um 30 % auf 22,6 Mrd. USD. Der Gewinn verdoppelte sich von 663 Mio. USD auf 1,36 Mrd. USD.

Der gemeldete Quartalsbericht von 5,01 USD je Aktie entsprach aber in etwa der Markterwartung. Für das neue Geschäftsjahr 2021/22 sieht Fedex ein Ergebnis zwischen 20,50 und 21,50 USD je Aktie. Nimmt man den Mittelwert dieser Spanne, also 21,00 USD je Aktie, liegt dieser über dem bisherigen Konsens von 20,70 USD je Aktie. Das KGV des Titels beträgt 14.

Fundamental brummt das Geschäft also. Anleger nehmen nach einem guten Lauf in den Vortagen heute aber erst einmal Gewinne mit. Aus chartttechnischer Sicht nähert sich der Titel dem Aufwärtstrend seit Januar an. Auch ist das Zwischentief bei 282,00 USD nicht mehr weit entfernt. Solange diese Supports halten, ist eine Wiederaufnahme der übergeordneten Trendbewegung möglich. Dabei lassen sich Ziele bei 304,59 und 319,90 USD nennen. Weitere Tiefs würden dagegen für einen Umweg über die Horizontale bei 274,66 USD, eventuell auch über den EMA200 bei gut 265 USD, sprechen.

Fazit: Die Fedex-Aktie ist kurzfristig nur für Hardcore-Antizykliker geeignet, die auf eine Gegenbewegung spekulieren wollen. Hierfür sind enge Absicherungen Pflicht.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 82,98 87,48 91,40 Ergebnis je Aktie in USD 17,40 20,70 22,76 KGV 17 14 13 Dividende je Aktie in USD 2,60 2,80 3,00 Dividendenrendite 0,90 % 0,97 % 1,04 % *e = erwartet

Fedex-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)