FEDEX - Aktie mit Erholung nach Prognoseanhebung

Erst im September berichtete ich über einen schwachen Quartalsbericht und eine Prognosesenkung beim Logistikdienstleister Fedex. Die Aktie setzte die Korrektur der Vorwochen anschließend weiter fort, fiel sogar unter die Unterstützungszone im unteren 230-USD-Bereich. Erst im Oktober bildete der Wert ein markantes Zwischentief aus. Gestern nach Börsenschluss folgte die Rolle rückwärts der Verantwortlichen.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2021/22 fielen besser aus als erwartet. Während Analysten einen Gewinnrückgang auf 4,28 USD je Aktie prognostiziert hatten, meldete Fedex einen unveränderten Gewinn von 4,83 USD je Aktie. Der Umsatz stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 14 % auf 23,5 Mrd. USD und toppte damit ebenfalls die Konsensschätzung von 22,4 Mrd. USD deutlich.

Auf Jahressicht sieht das Management nun ein Ergebnis je Aktie zwischen 20,50 und 21,50 USD als realistisch an, nachdem man im Herbst die Prognose noch auf 19,75 bis 21,00 USD gesenkt hatte. Der Analystenkonsens liegt aktuell bei 19,64 USD je Aktie. Auch will Fedex ein neues Aktienrückkaufprogramm in einer Höhe von 5 Mrd. USD auflegen.

Aus technischer Sicht läuft der Wert heute an einen Dreifachwiderstand aus EMA200, mittelfristiger Abwärtstrendlinie und jüngstem Hoch bei 255,30 USD heran. Dort dürten es die Bullen schwer haben. Nur ein signifikanter Ausbruch über diese Hürde macht den Weg in Richtung 274,66 USD frei. Fällt die Aktie wiederum unter das Tief bei 227,40 USD, wäre ein prozyklisches Verkaufssignal aktiviert.

Fazit: Das Hin und Her beim Zahlenwerk wirft kein gutes Licht auf das Fedex-Management. Die Aktie verharrt in einem Abwärtstrend und drängt sich im aktuell schwachen Umfeld nicht auf.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 84,00 90,75 95,11 Ergebnis je Aktie in USD 19,45 19,64 22,17 KGV 13 13 12 Dividende je Aktie in USD 2,60 3,00 3,00 Dividendenrendite 1,01 % 1,16 % 1,16 % *e = erwartet

