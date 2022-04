FEDEX - Bullen kommen nicht voran

Fedex Corp. - WKN: 912029 - ISIN: US31428X1063 - Kurs: 211,030 $ (NYSE)

Die Fedex-Aktie legte nach dem Tief aus dem März 2020 bei 88,69 USD eine steile Rally hin und kletterte bis Mai 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 319,90 USD.

Seit diesem Hoch korrigiert der Wert. Nach einem Test des EMA 200 (Wochenbasis) kam es zwar zu einem kurzen Rallyschub, der aber wieder abverkauft wurde. Anfang März 2022 fiel die Aktie auf ein Tief bei 119,03 USD und damit auf den gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2018 zurück. Zwar kam es danach zu einer kurzen Erholung, aber im Bereich des EMA 50 (Wochenbasis) und des Abwärtstrends seit Mai 2021 endete die Erholung. Die Aktie steht aktuell wieder unter Druck und nähert sich dem Tief aus dem März wieder an.

Der Gewinn je Aktie ist zuletzt regelgerecht explodiert. Im Geschäftsjahr 2020 verdiente das Unternehmen noch 4,92 USD je Aktie. Im letzten Geschäftsjahr stieg er auf 19,79 USD je Aktie und soll nun weiter auf 20,47 USD und 22,65 USD steigen. Bei einem gestrigen Schlusskurs bei 211,03 USD ergibt sich damit ein 2023er KGV von 9,32. Das ist im historischen Vergleich das mit Abstand geringste KGV. Im Jahr 2012 wurde die Aktie mit einem KGV auf Basis des Jahresnedkurses von 13,80 gehandelt. Das ist bisher das kleinste KGV.

Diese Marken sollte man beachten

Fällt die Fedex-Aktie per Wochenschlusskurs unter 199,03 USD zurück, ergäbe sich ein weiteres Verkaufssignal. Dieses Signal könnte eine Abwärtsbewegung in Richtung 144,78 USD und damit an das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 auslösen.

Sollte der Wert aber das Hoch aus der letzten Woche bei 241,57 USD durchbrechen, wäre die Konsolidierung der letzten Monate beendet. Die Aktie des Paketlieferanten könnte dann in Richtung 282,00 USD und an das Allzeithoch bei 319,90 USD ansteigen. Im Falle eines Ausbruchs darüber ergäbe sich Potenzial in Richtung 375-380 USD.

Fazit: Aktuell befindet sich die Fedex-Aktie zwar in einer neutralen Zone, aber wichtige Marken sind klar abgesteckt. Bei einem Ausbruch könnte man in Ausbruchsrichtung aktiv werden. Aus rein charttechnischer Sicht lässt sich aktuell keine Ausbruchsrichtung bevorzugen. Aufgrund der Fundamentaldaten/-schätzungen ist ein Ausbruch nach oben aber wahrscheinlicher.

