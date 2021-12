FedEx zahlt Quartalsdividende aus

Der amerikanische Kurier- und Logistikkonzern FedEx (ISIN: US31428X1063, NYSE: FDX) zahlt am heutigen Montag eine konstante Quartalsdividende von 75 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus. (Record date war der 13. Dezember 2021).

Das Unternehmen aus Memphis schüttet damit auf das Jahr hochgerechnet 3,00 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 253,82 US-Dollar (Stand: 23. Dezember 2021) liegt die Dividendenrendite bei 1,18 Prozent. FedEx schüttet seit dem Jahr 2002 (0,05 US-Dollar im Quartal) eine Dividende an seine Investoren aus. Im Juli 2021 wurde die Dividende um 15 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 23,5 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 20,6 Mrd. US-Dollar), wie am 16. Dezember berichtet wurde. Der Nettogewinn (GAAP) lag bei 1,04 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 1,23 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor.

FedEx ist 1971 von Frederick W. Smith in Little Rock, Arkansas, gegründet worden. Seit 1973 befindet sich der Firmensitz in Memphis, Tennessee. Federal Express nutzte als erstes Unternehmen moderne Flugzeuge zur Lieferung seiner Waren. Heute werden über 600.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Seit Jahresanfang 2021 liegt das Papier an der Wall Street mit 2,23 Prozent im Minus und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 67,25 Mrd. US-Dollar (Stand: 23. Dezember 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de