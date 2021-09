Feedback der Aktionäre zu wichtiger Schiedssache in der Klage von Odyssey Marine gegen Mexiko (NASDAQ:OMEX) erforderlich

Green River Asset Management hat einen Bericht veröffentlicht, in dem die Aktionäre aufgefordert werden, sich bei Odyssey Marine Exploration, Inc. (NASDAQ:OMEX) („Odyssey“) zum Thema Zinsen vor Schiedsspruch („Pre-Award-Zinsen“) zu äußern. Der Artikel ist abrufbar unter https://greenriverassetmanagement.wordpress.com/

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass die Zinsen vor Schiedsspruch für die Aktionäre von OMEX von entscheidender Bedeutung sind, da der endgültige Schiedsspruch sehr stark von diesem Zinssatz abhängt. Die Nachforschungen von Green River zeigen jedoch, dass Odysseys Quantenexperten einen Zinssatz für die Zeit vor dem Schiedsspruch gefordert haben, der nur die Hälfte der im Zeitraum vor dem Schiedsspruch angefallenen Kosten abdeckt

Die Aktionäre von Odyssey und der Tochtergesellschaft Exploraciones Oceanicas müssen sich mit den Fragen im Zusammenhang mit den Zinsen vor Schiedsspruch vertraut machen und der Unternehmensleitung ihre Wünsche und Anregungen mitteilen, da dies in ihrem besten Interesse liegt. Mit dem Bericht, der sowohl Analysen als auch unabhängige Informationsquellen enthält, können sich die Aktionäre schnell einen Überblick über das Thema verschaffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ggf. „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Act von 1934. Bestimmte Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind im Abschnitt „Risk Factors“ in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts von Odyssey auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr sowie in den anderen, von Odyssey bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen dargelegt. Die möglichen Ergebnisse der hier beschriebenen Angelegenheit hängen von unvorhersehbaren zukünftigen Ereignissen ab, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Odyssey oder Drumcliffe liegen, und dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass irgendein wünschenswertes Ergebnis eintreten wird.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210910005489/de/

Bill Atkinson

443-797-4150

bill@atkinsonstrategic.com