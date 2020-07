FENIX: Musiker brauchen ein Heilmittel, bevor Covid-19 geheilt wird

Wikipedia definiert den hungernden Künstler als: „einen Künstler, der den materiellen Wohlstand opfert, um sich auf seine Kunstwerke zu konzentrieren. Sie leben normalerweise von minimalen Ausgaben, entweder aus Mangel an Geschäft oder weil ihr gesamtes verfügbares Einkommen für Kunstprojekte verwendet wird. Verwandte Begriffe sind hungernder Schauspieler und hungernder Musiker.“

Leider hat die moderne Musikindustrie dazu geführt, dass die überwiegende Mehrheit der Musiker hungernde Musiker sind. 98,5% haben kein Plattenlabel und eine Existenzgrundlage, die sich auf schlecht bezahlte, gelegentliche Auftritte und den damit verbundenen Verkauf von Waren konzentriert.

Aber das war vor Covid-19.

Jetzt hat sich der Begriff "hungernder Musiker" sehr bedauerlich, von einer oft leichten Übertreibung zu einer schmerzlich genauen Beschreibung vieler Musiker auf der ganzen Welt entwickelt. Weil die Leistung durch das Virus dezimiert wurde und es keine tragfähigen Alternativen für das Einkommen gibt.

FENIX wurde mit dem Gedanken gegründet, noch nicht populären Künstlern mit wenig Fans ein deutlich höheres Einkommen zu ermöglichen. FENIX hat ein Ökosystem entwickelt, von dem es überzeugt ist, dass es Millionen nicht berühmter Musiker auf der ganzen Welt ein tragfähiges Einkommen bieten kann. Seit Covid-19 hat die Dringlichkeit dafür dramatisch zugenommen.

FENIX hat beschlossen, vier Schlüsselinitiativen zu starten, um die dramatische Situation und das dringende Problem der Einkommen von Musikern anzugehen:

1. Die Spende einer beträchtlichen Menge von FENIX-Coins an Künstler auf unserer Plattform. Details werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben und beinhalten Fans, die die Coins kaufen und Künstlern sofortiges Einkommen bieten (sofern dies nach örtlichem Recht zulässig ist).

2. Eine Kampagne zur Finanzierung von Musikveranstaltungsorten, die durch Covid-19 ihre Existenzen verlieren – und zwar in allen Ländern . Es wird sichergestellt, dass 50% dieser Finanzierungshilfe an Pre-Book-Musiker geht. Details werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

3. Eine Funktion auf unserer Plattform, die es allen Künstlern ermöglicht, mühelos von zu Hause aus für ihre Fans aufzutreten und ihnen einen Betrag ihrer Wahl in Rechnung zu stellen - wenn sie dies wünschen.

4. Eine Kampagne, um die wenigen glücklichen, kommerziell erfolgreichen Musiker zu ermutigen, den Millionen hungernden Musikern zu helfen, damit sie wieder auf die Beine kommen.

Wir denken, dass nicht weniger als ein umfassender Ansatz zur Bewältigung der massiven und dringendes Problem der Musikindustrie und fast aller arbeiten Musiker in diesen unruhigen Zeiten erforderlich ist. Und wir sind bestrebt, alle Elemente dieses umfassenden Ansatzes sehr schnell umzusetzen. Stay tuned - Bleiben Sie dran.

