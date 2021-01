Ferngasnetz-Betreiber OGE warnt vor Verzug bei Wasserstoffnetzen

Frankfurt/Düsseldorf (Reuters) - Der größte deutsche Ferngasnetzbetreiber Open Grid Europe (OGE)hat die Politik vor Verzögerungen beim Umbau des Erdgasnetzes für den Transport von umweltschonendem Wasserstoff gewarnt.

"Es geht in den nächsten Jahren um den Umbau der Energiewirtschaft, um die Klimaziele zu erreichen", sagte OGE-Chef Jörg Bergmann in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

Deutschland steht wie beim Strom auch beim Gas vor einer Mammutaufgabe. Das Netz, das rund 40.000 Kilometer an Leitungen und Speicher umfasst, muss für den Transport von Wasserstoff umgebaut und zum Teil ganz erneuert werden. Wasserstoff soll als klimaschonender Energieträger verstärkt eingesetzt werden - etwa bei der Produktion von Stahl und chemischen Stoffen. Beim Strom sei der Anteil Erneuerbarer Energien schon sehr hoch. Die dafür notwendige Netzinfrastruktur laufe jedoch hinterher. Das dürfe beim Wasserstoff nicht geschehen, betonte Bergmann

Wasserstoff spielt eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Die Bundesregierung unterstützt den Ausbau und die Erforschung mit Milliardensummen. OGE betreibt das frühere Netz von E.ON Ruhrgas. Das bestehende Gasnetz müsse für den Transport von Wasserstoff umgestellt werden, erklärte Bergmann. "Wir wollen in den kommenden Jahrzehnten sukzessive das Erdgas- in ein Wasserstoffnetz verwandeln." Nur wenige Abschnitte müssten neu gebaut werden.

"Zurzeit können wir zwei Prozent Wasserstoff aufnehmen", erklärt Bergmann. OGE wolle sein Netz auf das Zukunftsgeschäft ausrichten. "Ein entsprechendes Visionsnetz für 2040 haben wir letztes Jahr vorgestellt." Rund 6.000 Kilometer Leitungen seien dort umgestellt. Für die Verteilnetze ergebe sich die Möglichkeit zur Beimischung oder kompletten Umstellung auf Wasserstoff. "Es fehlen aber die rechtlichen Voraussetzungen und der Finanzierungsrahmen." Ein Eckpunktepapier für einen Gesetzesentwurf sei vom Bundeswirtschaftsministerium kurz vor Weihnachten vorgelegt worden. Dies löse aber nicht die Fragen, wie man Einnahmen generieren soll und eine Investitionssicherheit für Leitungen oder Assets mit Amortisierungszeitrahmen von bis zu 50 Jahren gewährleisten könne.