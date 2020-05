Ferrari senkt wegen Corona-Krise Prognosen deutlich - Aktie sackt ab

MARANELLO (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Ferrari hat wegen der Corona-Krise den Ausblick für das laufende Jahr deutlich gesenkt. Beim Umsatz werde unter anderem wegen der lange Zeit geschlossenen Fabriken jetzt ein Rückgang auf 3,4 Milliarden bis 3,6 (2019: 3,8) Milliarden Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Montag in Maranello mit. Bislang hatte der Sportwagenbauer einen Anstieg auf mehr als 4,1 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll sich der aktuellen Prognose zufolge auf 1,05 Milliarden bis 1,20 Milliarden Euro belaufen. Bisher hatte das Unternehmen mit einem Anstieg auf bis zu 1,43 Milliarden Euro gerechnet. Die bisher in der Krise relativ stabile Aktie gab nach Bekanntgabe der gesenkten Prognose deutlich nach./zb/jha/