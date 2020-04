Fest im Virus-Griff - Chinas Fabrikaktivität zeigt nur minimales Wachstum

Peking (Reuters) - Die chinesische Industrie hat einer Umfrage zufolge im März nach dem Absturz im Februar wieder leicht an Fahrt aufgenommen.

Der am Mittwoch veröffentlichte Caixin-Markit-Einkaufsmanagerindex stieg auf 50,1 Punkte von dem Rekordtief von 40,3 Zählern vergangenen Monat und notierte damit nur knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Analysten hatten mit einem Anstieg auf 45,5 Punkte gerechnet. Die Umfrage des privaten Forschungsinstituts fiel damit schlechter aus als der offizielle Einkaufsmanagerindex.

Nach weit verbreiteten Fabrikschließungen und Reisebeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus haben die Unternehmen im Land wieder geöffnet und das Leben für Millionen von Menschen beginnt sich langsam wieder zu normalisieren. Doch während die Regierung in Peking das Land vor einer zweiten Infektionswelle aus dem Ausland schützen will, kommt die Geschäftstätigkeit nur langsam wieder in Gang. Die rasche Ausbreitung des Virus in Hunderten von Ländern hat zu beispiellosen Abschottungen der betroffenen Staaten geführt, was die Weltwirtschaft zum Erliegen gebracht hat und China anfällig für einen starken wirtschaftlichen Einbruch macht. "Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das verarbeitende Gewerbe im März doppelt unter Druck stand: Die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit war unzureichend und die Verschlechterung der Auslandsnachfrage und die schwache Inlandsnachfrage der Verbraucher haben die Produktion eingeschränkt", so Zhong Zhengsheng, Direktor für Makroökonomische Analysen bei CEBM, in einer Mitteilung zur Umfrage.