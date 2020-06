FEST weil FEST

Die letzten Tage an der Wall Street waren frustrierend, mit keiner klaren Tendenz an den Märkten. Aktien ziehen zum Wochenausklang an, im Umfeld nur weniger Nachrichten. Spannend wird es am Montag bei Apple und Amazon. An dem Tag findet die Entwicklerkonferenz bei Apple statt und Amazon plant einen Tag der besonders attraktiven Angebote. Link zur kostenlosen CYCLE Konferenz: www.events.cycles.org