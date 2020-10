Festakt und Symposium anlässlich der Einführung einer neuen Marke von Medical Korea

– Medical Korea im Zeitalter der neuen Normalität –

Seit dem Jahr 2009 fördert Korea seine Wettbewerbsfähigkeit im Medizinbereich und hat die nationale medizinische Marke „Smart Care, Medical Korea“ eingeführt, die für die hervorragende Güte medizinischer Leistungen in Korea steht.

Von 2009 bis 2019 besuchten mehr als 2,76 Millionen Menschen aus 190 Ländern Korea, um sich dort medizinisch behandeln zu lassen. Zudem stellt Korea ein medizinisches Ausbildungsprogramm für medizinische Fachkräfte aus 31 verschiedenen Ländern bereit und teilt so das Gesundheitsversorgungssystem und die medizinischen Ressourcen des Landes mit anderen Ländern.

Dieser Einsatz wird international anerkannt und wurde bei den IMTJ Medical Travel Awards, einer prestigeträchtigen globalen Preisverleihung für Medizintourismus, in den Jahren 2018 und 2019 zweimal hintereinander mit dem Preis „Health and Medical Tourism: Destination of the Year“ ausgezeichnet. Angesichts der Tatsache, dass das weltweite Ansehen von Koreas medizinischen Marken sowie das kontinuierliche Engagement für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung gestiegen ist, erhielt Korea darüber hinaus die Auszeichnung „Porter Prize for Excellence in CSV“, die nach dem weltbekannten Wirtschaftswissenschaftler Michael E. Porter benannt ist.

Zur Bekämpfung der gegenwärtigen globalen Corona-Pandemie hat Medical Korea seine Marke erneuert und zu „Medical Korea, Where Your Days Begin Again“ umbenannt. Dadurch wird der humanitäre Wert unterstrichen, den die Wiedererlangung des Alltagslebens hat. Mit dieser Markenbezeichnung wird Medical Korea auch weiterhin an der Spitze bleiben, wenn es darum geht, seine Ziele im Hinblick auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen aus aller Welt zu erreichen.

Das Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) wird bei dem vom Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt veranstalteten und von KHIDI organisierten Festakt und Symposium zur Medical Korea Markenankündigung am 14. Oktober 2020 (von 11:00 Uhr bis ca. 17:10 Uhr, GMT+9) die Erneuerung seiner Marke bekanntgeben und eine neue Richtung für die Gesundheitsbranche in Zeiten der Corona-Pandemie vorgeben.

Die Veranstaltung beginnt mit dem Keynote-Vortrag von Dr. Jerome Kim, Director General des International Vaccine Institute (IVI). Anschließend folgen Vorträge von Dr. Andrew Trister, Deputy Director of Digital Health and Innovation der Bill & Melinda Gates Stiftung, sowie von Hyung-gyoun (Harris) Byun, Vice President der KT Corporation. Die Vorträge beleuchten die Auswirkungen der vierten industriellen Revolution im Gesundheitswesen; sie werden live online übertragen (https://www.medical-korea.org/eng/symposium/symposium.do).

Über das KHIDI

Das Korea Health Industry Development Institute ist ein regierungsnahes Institut, das systematische, professionelle Unterstützung für die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit und für die Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit in der Gesundheitsbranche leistet.

