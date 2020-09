Feste Wall Street stützt Schweizer Börse

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch anfängliche Verluste wieder aufgeholt.

Der Leitindex SMI notierte mit 10.230 Punkten auf dem Vortagesniveau. Schub kam vor allem von den fest startenden US-Börsen, wo die Anleger auf eine Konjunkturerholung setzten und die Angst vor einem Chaos bei der kommenden US-Präsidentenwahl abschüttelten. Nach einer von gegenseitigen Beleidigungen und persönlichen Angriffen geprägten TV-Debatte zwischen Präsident Donald Trump und seinem Rivalen Joe Biden hatten Börsianer befürchtet, dass Trump eine Niederlage nicht ohne weiters hinnehmen würde.

An die Spitze setzten sich die zuletzt geschmähten Banken: Die Aktien der Credit Suisse und der UBS stiegen jeweils um mehr als zwei Prozent. Gefragt waren zudem Werte aus der Baubranche. Die Bauchemiefirma Sika gewann 1,4 Prozent an Wert, das Sanitärtechnik-Unternehmen Geberit 0,9 Prozent und der Zementkonzern LafargeHolcim 0,6 Prozent. Sika hat im Rahmen einer Investorenveranstaltung ein besseres zweites Halbjahr in Aussicht gestellt und seine Mittelfristziele bekräftigt. Die Anteile des Aromen- und Duft-Herstellers Givaudan rückten nach einer Kaufempfehlung von Berenberg 0,6 Prozent vor.

Auf der Verliererseite bremsten die Pharmaschwergewichte Roche und Novartis mit 1,4 beziehungsweise 0,4 Prozent Kursminus den Anstieg des SMI merklich. Zu den als vergleichsweise krisensicher geltenden Unternehmen greifen die Anleger eher bei Konjunktursorgen.