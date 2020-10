Feste Zinsen mit der Bonität von LBBW und Helaba

Werbung. Landesbanken gehören zu den großen Kreditinstituten in Deutschland. Sie agieren als Staats- und Kommunalbanken und betreiben für das zugehörige Bundesland die anfallenden Bankgeschäfte. Ebenso sind einige Landesbanken heute als bedeutende Universalbanken tätig. Zum Kundenkreis gehören insbesondere Großunternehmen, institutionelle Anleger und vermögende Privatkunden. Mittlerweile sind manche Landesbanken aber auch im breiten Privatkundengeschäft tätig, das teilweise von Tochtergesellschaften betrieben wird. Verschiedene Fusionen haben in den vergangenen Dekaden besonders große Institute wie die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) entstehen lassen.

Die Helaba zählt mit rund 6.200 Mitarbeitern zu den führenden Banken am Finanzplatz Frankfurt. Ihr größter Anteilseigner ist mit 88 Prozent der Sparkassensektor. Zudem halten die Bundesländer Hessen und Thüringen zusammen 12 Prozent der Anteile. In ihrer Funktion als Sparkassenzentralbank und Verbundbank für rund 40 Prozent aller deutschen Sparkassen ist die Helaba eng in die Sparkassen-Finanzgruppe integriert. Das Institut ist als Universalbank mit einem stark regionalen Fokus positioniert und betreibt selektive internationale Präsenzen. Laut Analysten hat die Helaba einen guten Zugang zur Kapitalmarktrefinanzierung und verfügt über ein solides Risikomanagement.

Als größte Landesbank in Deutschland gilt die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Sie ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit einer Bilanzsumme von mehr als 240 Mrd. Euro und etwa 10.000 Mitarbeitern. 40,53 Prozent der Anteile am Stammkapital der LBBW hält der Sparkassenverband Baden-Württemberg. Zudem sind die Landeshauptstadt Stuttgart mit 18,93 Prozent und das Land Baden-Württemberg mit 40,53 Prozent Anteilseigner. Seinen Privat- und Firmenkunden stellt der LBBW-Konzern das komplette Produkt- und Dienstleistungsangebot einer Universalbank zur Verfügung. Für die Sparkassen in Baden-Württemberg, Sachsen und Rheinland-Pfalz nimmt die LBBW zusätzlich die Aufgabe der Sparkassenzentralbank wahr. Zum Konzern gehört auch die Marke BW-Bank, unter der seit 2018 Bereiche wie das Privatkundengeschäft sowie das Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen firmieren.

Für beide Institute vergeben die internationalen Rating-Agenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch Bewertungen im Bereich Investment Grade.* Für Anleger, die nach attraktiven Zinsprodukten suchen und auf die Bonität der Landesbanken vertrauen, ermöglichen bonitätsabhängige Schuldverschreibungen mit den Landesbanken als Referenzschuldner überdurchschnittliche feste Zinsen.

Knapp acht Jahre mit 0,50 Prozent p.a. Zinsen oder knapp neun Jahre mit 0,60 Prozent p.a. Zinsen

Die DekaBank 0,50 % Helaba bonitätsabhängige Schuldverschreibung 07/2028 (WKN DK0X83) erreicht am 11.07.2028 den vorgesehenen Termin zur Rückzahlung des Nennbetrags (10.000,00 Euro). Bei der DekaBank 0,60 % LBBW bonitätsabhängige Schuldverschreibung 07/2029 (WKN DK0X84) ist dieser Termin ein Jahr später angesetzt. Dafür bietet dieses Papier den höheren Zinssatz von 0,60 Prozent p.a. Beide Schuldverschreibungen setzen für die geplanten jährlichen Zinszahlungen und die Rückzahlung zwingend voraus, dass kein sogenanntes Kreditereignis bei der jeweiligen Referenzschuldnerin, der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale bzw. der Landesbank Baden-Württemberg, eintritt.

Zu den möglichen Auslösern eines Kreditereignisses gehören sämtliche Formen der Insolvenz, eine Nichtzahlung, eine Restrukturierung von Verbindlichkeiten oder ein staatlicher Eingriff. Sollte bei der jeweiligen Referenzschuldnerin ein Kreditereignis festgestellt werden, drohen Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Nennbetrags. Der Anleger würde in einem solchen Fall keine Zinsen mehr erhalten und statt des Nennbetrags würde ein deutlich reduzierter Barausgleichsbetrag vor oder nach dem geplanten Rückzahlungstermin ermittelt werden, der auch null betragen kann. Zusätzlich zu diesem Referenzschuldnerrisiko besteht wie bei jeder Schuldverschreibung ein Emittentenrisiko. Dies bedeutet, dass insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust drohen würden.

Die Zeichnung beider bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen läuft vom 12.10.2020 bis 30.10.2020, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

* Siehe auch https://www.helaba.com/de/informationen-fuer/investoren/rating/, https://www.lbbw.de/konzern/news-and-service/investor-relations/ratings_7u12dygox_d.html, Stand: 05.10.2020

