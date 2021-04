Festnahmen in Tschechien wegen Verbindung zu pro-russischen Separatisten in Ukraine

Prag (Reuters) - Tschechien hat inmitten diplomatischer Spannungen mit Russland fünf Personen wegen mutmaßlicher Straftaten im Zusammenhang mit Kämpfen aufseiten der pro-russischen Separatisten in der Ostukraine festgenommen.

Dabei gehe es auch um den Verdacht der Finanzierung und Unterstützung von Terrorismus, teilte die Staatsanwaltschaft in Prag am Mittwoch mit. Die Polizei erklärte zwar, dass der Vorfall nicht in Verbindung zu den am Wochenende erhobenen Vorwürfen stehe, wonach der russische Militärgeheimdienst hinter einem Anschlag auf ein tschechisches Munitionsdepot vor rund sieben Jahren stecken soll. Er dürfte aber die tschechischen Beziehungen zu Russland weiter belasten. Moskau bestreitet, dass der Geheimdienst verwickelt war, und reagierte auf die Ausweitung russischer Diplomaten aus Tschechien mit einem umgekehrten ähnlichen Schritt.

Der staatliche Rundfunk in Tschechien berichtete unter Berufung auf Informationen auf die Ermittlungen, dass die Festnahmen auf eine paramilitärische Gruppe abzielten. Ein Mitglied habe für die Separatisten in der Ukraine gekämpft und nach seiner Rückkehr Geld gesammelt, um neue Kämpfer zu entsenden. Bereits in der Vergangenheit standen in Tschechien mehrere Menschen vor Gericht im Zusammenhang mit den Kämpfen zwischen von Russland unterstützten Separatisten und der ukrainischen Armee, bei denen nach Angaben der Kiewer Regierung seit 2014 rund 14.000 Menschen getötet wurden. Auch im Ukraine-Konflikt haben sich die Spannungen zuletzt verschärft. Russland soll an der Grenze Zehntausende Soldaten zusammengezogen haben.