Feuer nahe Flüchtlingslager auf griechischer Insel Samos ausgebrochen

Athen (Reuters) - Auf der griechischen Insel Samos ist in der Nähe eines Flüchtlingslagers ein Feuer ausgebrochen.

Gras und Bäume seien in Brand geraten, teilten die Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend mit. Das Flüchtlingslager selbst sei nicht in Gefahr. Die Ursache des Feuers ist bislang nicht bekannt. Vergangene Woche war das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos abgebrannt. Die griechische Polizei nahm nach der Zerstörung des Lagers sechs mutmaßliche Brandstifter fest. Die Behörden gehen davon aus, dass das Feuer absichtlich von Insassen gelegt wurde. Nach dem Brand fürchtet die Regierung in Athen, dass weitere Lager angezündet werden könnten, wenn sich die Flüchtlinge und Migranten dadurch bessere Chancen erhoffen, auf das griechische Festland gebracht oder von anderen EU-Staaten aufgenommen zu werden.