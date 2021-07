Feuerinferno nach Rekordhitze in West-Kanada - Ortschaft niedergebrannt

Toronto (Reuters) - Nach tagelanger Rekordhitze von fast 50 Grad Celsius hat ein Flammeninferno den westkanadischen Ort Lytton niedergebrannt.

Ein Waldbrand griff auf die 250-Einwohner-Gemeinde in der Küstenprovinz British Columbia über und breitete sich in der Gluthitze und Trockenheit rasch aus. Die Feuerwalze verschlang Haus um Haus. 90 Prozent des Dorfes seien zerstört, teilte ein Parlamentsabgeordneter aus der Region am Donnerstag mit. Ein Ehepaar, beide über 60 Jahre, soll einem Medienbericht zufolge ums Leben gekommen sein. Die Einwohner waren bereits am Mittwoch aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Den Behörden zufolge wurden allerdings einige Menschen vermisst. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Am Mittwoch war in Lytton mit von 49,6 Grad Celsius ein neuer Hitzrekord für Kanada gemessen worden. Der bisherige Rekordwert von 45 Grad wurde 1937 in der zentralkanadischen Provinz Saskatchewan gemessen.

Angesichts zahlreicher weiterer Walbrände in der Region wurden zusätzliche Evakuierungsanordnungen verhängt. Mehr als 1000 Menschen mussten sich in aller Eile in Sicherheit bringen. Binnen 24 Stunden seien 62 weitere Brände in Britisch Columbia gemeldet worden, sagte der Regierungschef der Provinz an der Pazifikküste, John Hogan. Starke Winde fachten die Flammen an. Die ungewöhnlich Rekordhitze hat bereits zu zahlreichen Todesfällen geführt. Die Provinz verzeichnete in den fünf Tagen bis Mittwoch mindestens 486 Todesfälle und damit fast dreimal so viele wie sonst im Durchschnitt in diesem Zeitraum, was die Behörden auf die Hitzewelle zurückführen. Auch der Nordwesten der USA ächzt unter einer Rekordhitze, auch hier wurden bereits mehrere Todesfälle gemeldet. In einigen Städten richteten die Behörden Notkühlzentren für die Bürger ein.