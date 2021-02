Fibocom präsentiert erstklassiges, kommerziell nutzbares nuSIM-Modul für das IoT

Fibocom (Aktiencode: 300638), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Lösungen und Kommunikationsmodulen für das IoT (Internet of Things), wird im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom, einem weltweit führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen, und Redtea Mobile, einem Anbieter von zukunftsweisenden Konnektivitätslösungen, ein erstklassiges, kommerziell nutzbare nuSIM-Modul bereitstellen. Das Fibocom MA510-GL ist ein weltweit einsetzbares Multi-RAT-fähiges LPWA-Modul (GPRS/NB/LTE-M), das in Anwendungsbereichen wie intelligenten Zählern, intelligentes Parken, Wearables, Bestandsüberwachung und intelligenten Städte weit verbreitet ist.

nuSIM ist eine auf den IoT-Markt ausgerichtete integrierte SIM-Lösung, mit der physische SIM-Karten in IoT-Anwendungen überflüssig werden. Die nuSIM-Funktionalität wird vollständig in die Modulchips verlagert. Dadurch besitzt das Modul deutliche Vorteile im Design durch minimalen Hardware- und Software-Einsatz und erheblich weniger Platzbedarf auf der Leiterplatte. Mit diesen Vorteilen lassen sich eine geringere Gerätegröße und Gerätekosten sowie ein niedrigerer Stromverbrauch erreichen. Durch die Optimierung der SIM-Funktionalität, Schnittstellen für das Laden der Profildaten und den Wegfall der Abhängigkeit von SMS und dem komplizierten eSIM-Protokoll verbraucht das nuSIM-Modul bis zu 90 % weniger Strom als herkömmliche SIM-Lösungen. Daher ist es ideal für mobile IoT-Geräte geeignet, die eine längere Akkulaufzeit benötigen. Da keine physischen SIM-Kartensteckplätze erforderlich sind, bietet die nuSIM-Lösung nun auch Vorteile durch eine bessere Datensicherheit und stärkeren Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Temperatur und Vibrationen.

„Fibocom freut sich, mit der kommerziellen Einführung des nuSIM-Moduls Vorreiter zu sein. Die nuSIM-Technologie wird eine ideale Lösung für den massiven Einsatz mobiler IoT-Geräte sein. Aufgrund der großen Einfachheit, dem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis und äußerst niedrigen Stromverbrauch des nuSIM-Moduls MA510 wird Fibocom in der Lage sein, Kunden in verschiedenen vertikalen Industrien Wettbewerbsvorteile zu bieten und ihnen zu ermöglichen, IoT-Lösungen bei sehr geringem Kapital- und Zeitaufwand auf den Markt zu bringen“, sagte Lars Thyroff, Managing Director, Fibocom EMEA.

„Ich bin stolz darauf, dass die Bedeutung unserer nuSIM-Initiative mit IoT-Modulen von Fibocom wächst“, ergänzte Stefan Kaliner, Leiter der UICC-Entwicklung bei der Deutschen Telekom. „Mit der integrierten SIM haben wir eine einfache und dabei sichere Lösung geschaffen und reagieren damit auf klare Marktanforderungen. Durch die Zusammenarbeit mit Fibocom können wir einen weiteren großen Teil des IoT-Marktes abdecken und dort, wo es Sinn macht, Dinge vereinfachen.“

„Wir fühlen uns geehrt, mit Branchenvorreitern wie der Deutschen Telekom und Fibocom zusammenzuarbeiten, um unsere Qualität im gemeinsamen Ökosystem unter Beweis zu stellen, indem wir gemeinsam zur Vereinfachung der Bereitstellung und weltweiten Optimierung der Mobilfunkkonnektivität im IoT-Bereich eine kommerziell nutzbare Möglichkeit für SIM-Innovationen bieten“, sagte Xiaodong Guo, VP of Strategic Partnerships & Projects bei Redtea Mobile. „Das neue nuSIM-Modul wird ein Produkt mit extrem niedrigem Stromverbrauch sein, das eindeutig Vorteile in Form von niedrigeren Kosten, mehr Effizienz beim SIM-Einsatz, optimiertem SIM-Lebenszyklus-Management und insgesamt einfacherem Design für unsere Kunden bietet.“

Über Fibocom

1999 gegründet, ist Fibocom ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Lösungen und Kommunikationsmodulen für das IoT (Internet of Things). Unser Ziel ist es, zuverlässige, zugängliche, sichere und intelligente drahtlose Lösungen für jedes IoT-Anwendungsszenario für die zunehmend digitalisierten Branchen und das ausgestaltete smarte Leben der gesamten Gesellschaft anzubieten. Im Jahr 2017 wurde Fibocom der erste börsennotierte (Aktiencode: 300638) Anbieter von Mobilfunkmodulen in China.

Wir bieten technisch fortschrittliche und leistungsstarke Funkmodule für 5G, 4G, NB-IoT/eMTC, 3G und 2G, intelligente Lösungen, den Automobilbereich, GNSS und WLAN/BT. Durch die technische Einbettung der drahtlosen Lösungen von Fibocom in IoT-Geräte, die durch eine stabile Datenübertragung zwischen den Geräten und der Betriebszentrale intelligent werden und aus der Ferne gesteuert werden können, leisten wir einen Beitrag für eine intelligente Zukunft aller Branchen, insbesondere den intelligenten Einzelhandel, ACPC (Always Connected PC), Industrie 4.0, intelligente Netze, das intelligente Heim, intelligente Landwirtschaft, intelligente Städte, Telemedizin, Zähler, intelligente Sicherheitsüberwachung, intelligent vernetzte Autos und weitere Bereiche. Unsere zahlreichen langjährige Industriekunden, darunter in der Fortune Global 500 aufgeführte Unternehmen, bilden die treibende Kraft unserer raschen Entwicklung.

Fibocom mit Hauptsitz in Shenzhen, China, unterhält Forschungs- und Entwicklungszentren in Shenzhen und Xi'an. Wir sind weltweit mit mehr als 30 Niederlassungen und regionalen Betriebszentren in China, Nord- und Südamerika, dem Raum EMEA und der Region Asien-Pazifik vertreten. Zurzeit beschäftigen wir mehr als 1000 Mitarbeiter weltweit und bieten Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern und Regionen an.

