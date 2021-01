Fibocom stellt als erster Anbieter technische Muster des 5G-Moduls auf Basis der MediaTek-Chipsatz-Plattform bereit

Fibocom (Aktiencode: 300638), ein weltweit führender Anbieter von IoT (Internet of Things)-Lösungen und drahtlosen Kommunikationsmodulen, stellt auf der CES 2021 sein neuestes 5G LGA-Modul FG360 vor. Das Modul basiert auf der MediaTek-Chipsatz-Plattform und wird in zwei Versionen erhältlich sein. FG360-EAU wird für die EMEA/APAC-Märkte und FG360-NA für den nordamerikanischen Markt auf den Markt gebracht.

Fibocom releases its latest 5G module FG360 during the CES 2021 event. The module supports 5G Sub-6GHz 2CC Carrier Aggregation 200MHz frequency and 5G + WiFi-6 connectivity to provide a high-speed and low-latency 5G network experience. Engineering samples of the module will be available in January. Fibocom will be the first in the industry to provide engineering samples of 5G modules based on the MediaTek chipset platform. (Photo: Business Wire)

FG360 ist ein 5G-Modul mit hoher Integration, hoher Datenrate und optimalem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Es basiert auf der T750-Chipsatz-Plattform von MediaTek, die ein kompaktes 7nm-Design mit einem 5G NR FR1-Modem, einem Quad-Core Arm Cortex-A55-Prozessor und reichlich essentieller Peripherie auf einem einzigen Chipsatz integriert. Durch das hohe Maß an Integration ermöglicht das FG360-Modul den Kunden, ihre Produkte mit der besten Leistung bei optimalen Kosten zu entwickeln.

FG360 unterstützt 5G Sub-6GHz 2CC Carrier Aggregation 200MHz Frequenz und verbessert so die Nutzung der Spektrumsressourcen. Darüber hinaus gewährleistet es eine erweiterte 5G-Abdeckung. FG360 kann SA-Spitzenraten von bis zu 4,67 Gbit/s im Downlink und bis zu 1,25 Gbit/s im Uplink unterstützen und so das 5G-Wireless-Erlebnis der Kunden verbessern. FG360 kann auch mehrere WIFI-Verbindungen unterstützen, z. B. 5G 4×4,2.4G 4×4,und 5G 2×2+2.4G 2×2 Dual-Band Wi-Fi 6, so dass smarte Endgeräte alle Vorteile der High-Speed 5G + WIFI 6-Konnektivität genießen können.

FG360 hat eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit, eine bessere Übertragungskapazität und eine geringere Netzlatenz. Es unterstützt sowohl 5G SA- als auch NSA-Netzarchitekturen und ist mit 5G NR-, LTE- und WCDMA-Standards kompatibel, wodurch die Investitionsbedenken der Kunden in der Anfangsphase des 5G-Aufbaus beseitigt und die kommerzielle Nachfrage nach einem raschen Start erfüllt werden. FG360 ist mit einer Vielzahl von Schnittstellen ausgestattet, darunter USB3.1, PCIe3.0, SPI, SDIO, GPIO, UART usw. sowie zwei 2,5Gbps SGMII-Schnittstellen, die eine Vielzahl von LAN-Konfigurationen ermöglichen.

Das hochintegrierte 5G-Modul FG360 zielt darauf ab, die nächste Generation der 5G-Konnektivität auf den Weg zu bringen. Es bietet eine perfekte Lösung für Betreiber, um in kurzer Zeit eine breite Serviceabdeckung zu erreichen, sowie glasfaserähnliche Fixed-Wireless-Access-Dienste (FWA) über 5G CPE, Gateways und Router. Mit Hilfe des FG360-Moduls können 5G-FWA-Dienste eine erschwinglichere Breitbandalternative für Gebiete mit begrenzten DSL-, Kabel- oder Glasfaserdiensten bieten und Verbrauchern und Unternehmen in weniger entwickelten Gebieten den Zugang zu den drahtlosen Hochgeschwindigkeitsnetzen erleichtern.

Technische Muster des FG360 werden im Januar 2021 zur Verfügung gestellt, und die Massenproduktion des Produkts wird für das dritte Quartal 2021 erwartet. Fibocom wird der erste Anbieter der Branche sein, der technische Muster von 5G-Modulen auf Basis der MediaTek-Chipsatz-Plattform bereitstellt.

Über Fibocom

Fibocom wurde 1999 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von IoT (Internet of Things) Wireless-Lösungen und drahtlosen Kommunikationsmodulen. Unser Ziel ist es, zuverlässige, zugängliche, sichere und intelligente drahtlose Lösungen für jedes IoT-Anwendungsszenario für die zunehmend digitalisierten Branchen und das ausgestaltete smarte Leben der gesamten Gesellschaft anzubieten. Im Jahr 2017 wurde Fibocom der erste börsennotierte (Aktiencode: 300638) Anbieter von Mobilfunkmodulen in China.

Wir bieten technisch fortschrittliche und leistungsstarke 5G-, 4G-, NB-IoT/eMTC-, 3G- und 2G-, Smart-, Auto-Grade-, GNSS-, Wi-Fi/BT-Mobilfunkmodule. Durch die technische Einbettung der drahtlosen Lösungen von Fibocom in IoT-Geräte, die durch eine stabile Datenübertragung zwischen den Geräten und der Betriebszentrale intelligent und fernsteuerbar werden, ermöglichen wir intelligente Zukunft für alle Branchen, zu denen vor allem Smart Retail, ACPC (Always Connected PC), Industrie 4.0, Smart Grid, Smart Homes, Smart Agriculture, Smart Cities, Telemedizin, Metering, intelligente Sicherheitsüberwachung und intelligent vernetzte Autos usw. gehören. Wir haben viele langfristige Industriekunden, einschließlich Fortune Global 500-Unternehmen, was eine wichtige Schubkraft für unsere rasante Entwicklung ist.

Fibocom hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China, und verfügt über Forschungs- und Entwicklungszentren sowohl in Shenzhen als auch in Xi'an. Wir sind weltweit mit mehr als 30 Niederlassungen und regionalen Betriebszentren in China, Nord- und Südamerika, EMEA und der Region Asien-Pazifik präsent. Derzeit beschäftigen wir weltweit mehr als 1000 Mitarbeiter und bieten Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern und Regionen an.

