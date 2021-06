Fielmann: Kaufempfehlung der Baader Bank hebt Aktie über 200-Tage-Linie – Marktsegment hat noch Wachstumspotenzial

Eine Kaufempfehlung der Baader Bank hat die Aktien von Fielmann am Mittwoch auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen getrieben. Mit einem Plus von gut vier Prozent auf 66,30 Euro führten sie den SDax der kleineren Börsentitel an. Sie ließen zudem die exponentielle 200-Tage-Linie bei gut 66 Euro wieder hinter sich, unter die sie Mitte Juni gerutscht waren. Bis zur einfachen 200-Tage-Linie bei 66,65 Euro fehlt allerdings noch ein klein wenig.

Sogenannte Megatrends wie gesundes Leben und die demographische Entwicklung spielten Unternehmen wie Fielmann, Adidas und Puma in die Hände, argumentierte Analyst Volker Bosse. Er stufte Fielmann von „Add“ auf „Buy“ hoch. Der Trend zu Mehrstärkengläsern und Kontaktlinsen setze sich fort. Auch die Coronakrise habe das Wachstum nicht gebremst.

dpa-AFX

__________________________________________________________________

onvista-Redaktion: Fielmann ist ein Traditionsunternehmen und seit Jahrzehnten für seine Brillen bekannt. Zwar hat die Corona-Krise auch an der Optikerkette ihre Spuren hinterlassen, doch nachhaltig Schaden genommen haben die Geschäfte nicht. Im ersten Quartal 2021 sind die Zahlen bereits über das Vorkrisenniveau gestiegen. Zudem arbeitet das Unternehmen mit Übernahmen auch an seiner Zukunftsfähigkeit.

Mit der Übernahme von 80 Prozent an der drittgrößten spanischen Optikerkette Optica & Audiologia Universitaria treibt das Unternehmen seine Internationalisierung voran und die Beteiligung an einer Finanzierung des Datenbrillen-Softwareanbieters Ubimax ist ein Schritt zu mehr Digitalisierung und Online-Bestelldiensten.

Doch die Konkurrenz wächst. Mit Mr. Spex strebt bald ein junges Branchenunternehmen an die Börse, welches ein nativer Online-Anbieter ist und Ambitionen hat, sich in diesem Bereich einige Marktanteile zu sichern. Während der Gesamtmarkt in Corona eingebrochen ist, konnte Mr. Spex trotzdem ein Wachstum von 18 Prozent erzielen.

Charttechnisch bewegt sich die Fielmann-Aktie bereits seit mehr als 5 Jahren in einem Korridor zwischen 60 und 70 Euro – mit zwei Ausreißern – und scheint in diesem Bereich ihre faire Bewertung gefunden zu haben. Mit einem KGV von 42 ist die Aktie zudem keines Falls billig. Große Steigerungsfantasien sind hier nicht erkennbar. Wer Stabilität möchte kann auf Fielmann setzen, die bessere Wachstumsstory im Brillensegment könnte das an die Börse strebende Mr. Spex werden.

Titelfoto: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Aktien kaufen für Einsteiger – alles was Sie zum Thema Börse und Aktien wissen müssen!