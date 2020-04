Finance & Chill - Ein Tag voller Finanzexpertise mit vielen Tipps und Strategien für Ihren Anlageerfolg.

Finance & Chill - Das Webinarevent von onvista! Ein Tag voller Finanzexpertise mit vielen Tipps und Strategien für Ihren Anlageerfolg.

"Geldanlage in Krisenzeiten: Bei Sturm Windmühlen bauen statt Kopf in den Sand stecken" - aktuelle Einschätzungen erhalten Sie von Sebastian Hasenack, Leiter Solidvest, am 04. April 2020 ab 18:30 Uhr.

Zur Anmeldung





Im Rahmen unserer Frühlingsaktion schenken wir Ihnen einen Startbonus von bis zu 500 Euro, wenn Sie bis zum 30.04.2020 Neukunde werden.

Zur Aktion

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.