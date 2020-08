Financial Fact: Deutsche Konjunkturerholung hängt von der internationalen Entwicklung ab.

In der Finanzkrise litt Deutschland 2009 unter den europäischen Ländern am meisten wegen der stärks­ten Exportabhängigkeit. Das Ausmaß der Konjunkturer­holung in Deutschland hängt also ganz wesentlich von der Entwicklung der internationalen Konjunktur und damit der Exporte ab.

Im Juni stiegen die deutschen Exporte nach China um 15,4% gegen Vorjahr. Die sino-amerikanische Auseinandersetzung könnte allerdings in Zukunft belasten. Berücksichtigt man, dass China der Haupt-Handelspartner Deutschlands ist (Import und Export zusammengenommen), ist dies fundamental eine ungünstige Entwicklung.

Geldanlage mit Experten - auch online mit 45 Jahren Erfahrung. Wir sind der digitale Zugang zu Deutschlands führendem privaten Vermögensverwalter, der DJE Kapital AG:

Solidvest





Sie erhalten als Neukunde exklusiv und zeitlich begrenzt ein Jahresabonnement des Capital Magazins oder Business Punk.

Jetzt Kunde werden und Abo sichern

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.