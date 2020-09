Financial Fact: Die Markttechnik gibt weiterhin widersprüchliche Signale.

Die Barreserven der interna­tionalen Fondsmanager sanken zwar leicht, liegen mit 4,6% aber noch weit entfernt von der Gefahrengrenze von 3%. Die amerikanischen NAAIM-Fondsmanager sind allerdings mit über 100% in Aktien investiert, was in der Vergangenheit das Indexpo­tenzial nach oben kurzfristig begrenzte.

Die beliebteste Anlage der US-Fondsmanager sind im vierten Monat in Folge amerikanische Technolo­gieaktien, vor Gold, US-Unternehmensan­leihen und Terminspekulationen gegen den US-Dollar. Ein Risiko für die Märkte könnte eine neue heftige Dollaraufwertung sein, was dann wieder neue Konjunk­turängste auslösen würde.

