Financial Fact: Die V-artige Erholung der Märkte kennt Gewinner und Verlierer

Die V-artige Aktienerholung gliedert sich auf in Aktienbereiche, die von der Corona-Krise profitieren (z.B. via Internet) und sogar teilweise neue historische Aktienhochs erreichen (NASDAQ, ChinNext), und solche Titel, die darunter leiden (zyklische Aktien ohne große Internetaktivitäten), wobei diese Aktien bisher weniger gestiegen sind. Hinter der V-artigen Erholung der Aktienindizes verbergen sich also höchst unterschiedliche Entwicklungen.

Die großen Tech-Titel weisen nicht nur steigende Gewinne auf, ihre Netto-Cash-Bilanzen erlauben es diesen Unternehmen auch, mit ihren Aktienrückkäufen ungebremst fortzufahren, während sich insgesamt die Summe der Buybacks (wichtigster Faktor für die Aktiennachfrage in den USA in Hinsicht auf den Index) halbiert hat.

