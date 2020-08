Financial Fact: ESG-Aktien zeigen Kurspotenzial.

Relativ unbeachtet blieb, dass seit Jahresanfang zunehmend Gelder in nachhaltige Investments dirigiert werden. Was man­chen als überflüssige und bald wieder aus dem Blick­feld verschwundene Idee erschien, hat sich inzwischen global durchgesetzt.

Der Strom in "grüne" Anlagen dürfte erst am Anfang stehen. Genauso wie beim Internet (bzw. Internet-abhängige Aktien) dürfte das Abschneiden solcher Aktien gerade auf längere Sicht überdurchschnittlich bleiben.

Die DJE Kapital AG, damit auch Solidvest, investiert seit Jahren generell ausschließlich in ESG-konforme Aktien, also Aktien, die in Bezug auf Umweltschutz und verant­wortungsvolle Geschäftsleitung geprüft worden sind:

Solidvest





