Financial Fact: „Gespaltener Kongress“ historisch betrachtet positiv für Börsen.

Würden die Demokraten alle drei Schlüsselpositionen (Präsident, Repräsentantenhaus, Senat) erobern, so dürfte die Börse negativer reagieren, als wenn der Senat republikanisch bleibt. In diesem Falle dürften sich Steuererhöhungen schwierig durchsetzen lassen.

In der Vergangenheit schnitt die Börse häufig gut ab, wenn es einen solcherart "gespaltenen" Kongress gab. Alles in allem sollte man nicht vergessen, dass in der Vergangenheit ein demokratischer Präsident und zwei demokratische Häuser des Kongresses in der Regel zu einer längerfristig besseren Börsenentwicklung führte als bei republikanischer Besetzung.

Geldanlage braucht Experten - auch digital. Wir sind die Online-Vermögensverwaltung der renommierten DJE Kapital AG mit weltweiten und durch Experten geprüfte Direktinvestition in Aktien und Anleihen:

Solidvest





Sie erhalten als Neukunde und Miles & More Teilnehmer exklusiv und zeitlich begrenzt 1,0% Ihrer Anlagesumme (bis maximal 1.000 EUR) als Bonus sowie Prämienmeilen.

Jetzt Kunde werden und Bonus sichern

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.