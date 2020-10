Financial Fact: Jährliche Aktienemissionen in den USA 2020 beinahe verdoppelt.

In den USA waren die Akti­enemissionen in diesem Jahr auf annualisierter Basis fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt der letzten 20 Jahre (in diesem Zeitraum durchschnittliches Angebot von 220 Mrd. $ mit relativ niedrigen Schwankungen).

In diesem Jahr steuert man auf 450-500 Mrd. $ zu. Auch die Zahl der Kapitalerhöhungen war ungewöhnlich groß. Haupt-Nachfragefaktor sind seit 20 Jahren die Aktien­rückkäufe der Unternehmen.

