Financial Fact: Technologie-Titel sind markttechnisch „übergekauft“

Bewertungsmäßig, aber auch markttechnisch, fällt auf, dass viele Wachstumstitel an der Wachstumsbörse NASDAQ nicht nur analytisch teuer (manche sogar historisch) sind, sondern auch markttechnisch stark "übergekauft", was sich in kurzfristig zu stark gestiegenen Kursen bzw. Volatilitäten ausdrückt.

So gewann der größte US-Titel für Elektroautos am Montag wegen guter Absatzzahlen in China am Anfang der Börsensitzung zunächst extreme 16%, schloss den Börsentag aber fast 4% unter dem Vortag, was 20% unter dem Tageshoch lag. Die Tagesschwankung entsprach mehr als dem Börsenwert der Daimler-Aktie. Solche extremen Schwankungen einerseits, aber auch sehr hohe Bewertungen sind oft ein Zeichen für den Beginn einer Konsolidierung einer Aktienkategorie.

