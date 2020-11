Financial Fact: US-Wachstumsaktien könnten relativ gesehen schwächeln.

Angesichts der zum Teil aberwitzig hohen Bewertung der US-Wachstumsaktien ist es durchaus möglich, dass diese Titel in den nächsten Monaten schwächer als der US-Gesamtmarkt abschneiden. Jedenfalls zeigt der Vergleich zwischen Wachstumsaktien und preiswerten US-Aktien (Growth/Value) ein noch nie dagewesenes Extrem. Value-Aktien schneiden keineswegs immer schlechter ab als Wachstumsaktien. Zwischen 2002 und 2008 waren Value-Aktien deutlich besser.

Trotzdem sollte man vorsichtig sein bei Umschichtungen von Growth in Value. Anders als im Jahre 2000 erscheint wegen der heute extrem expansiven US-Notenbank-Politik (damals hohe Zinsen von 5-6% und Notenbank-Bremsung) jedoch keine generelle Baisse für US-Wachstumstitel in Sicht.

Geldanlage braucht Experten - auch digital. Wir sind die Online-Vermögensverwaltung der renommierten DJE Kapital AG mit weltweiten und durch Experten geprüfte Direktinvestition in Aktien und Anleihen:

Solidvest





Sie erhalten als Neukunde und Miles & More Teilnehmer exklusiv und zeitlich begrenzt 1,0% Ihrer Anlagesumme (bis maximal 1.000 EUR) als Bonus sowie Prämienmeilen.

Jetzt Kunde werden und Bonus sichern

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.