Financial Fact: Value-Titel aus Deutschland überflügeln aktuell Wall Street (S&P 500)

Wird die Masse der Aktien weltweit (nicht nur in den USA) aus dem zyklischen Value- Bereich ebenfalls in eine echte Hausse umschwenken? Bisher gab es zwar auch selektiv Verbesserungen, so ist die Value-Aktien Börse Deutschland seit Mai 8% besser als S&P 500, aber keine für eine Aktienhausse übliche Breite des Aktienaufschwungs.

Weniger als ein Drittel der 500 S&P-Aktien notiert über ihren 200-Tages-Linien. Es befindet sich also nur ein knappes Drittel dieser 500 Aktien in einer Hausse. Rechnerisch ist in Wall Street die Wende von Baisse auf Hausse vollzogen worden, seit die Indizes sich vom Tief um mehr als 20% erholt haben. Diese Erholung fand aber anders als in früheren Börsenhaussen weitgehend dadurch statt, dass wenige sehr große favorisierte Aktien die Indizes nach oben zogen.

