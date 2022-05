Finanzaufsicht Bafin warnt vor weiteren Folgen des Ukraine-Kriegs

Frankfurt (Reuters) - Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor den weiteren Folgen des Ukraine-Kriegs für die deutsche Bankenbranche.

Zwar sei das Finanzsystem stabil und die direkten Auswirkungen des Kriegs und der Sanktionen gegen Russland und Belarus Stand jetzt verkraftbar, sagte der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Mark Branson, am Dienstag auf der Jahrespressekonferenz. "Problematisch könnten die schwer einschätzbaren Zweit- und Drittrundeneffekte werden", betonte er. Der Krieg bremse weltweit das Wirtschaftswachstum, störe Handelsbeziehungen, treibe die Preise von Gas, Öl und anderen Rohstoffen in die Höhe und verschärfe das Problem der Lieferengpässe.

"Wir sehen auch, wie infolgedessen die Inflation weiter steigt, was Zinsanhebungen immer wahrscheinlicher macht, auch in der Eurozone", sagte Branson. "Ein abrupter und kräftiger Zinsanstieg könnte die Banken in Schwierigkeiten bringen", merkte er an. Kurzfristig angelegte Refinanzierungen würden plötzlich teurer, während Zinseinkünfte aufgrund langer Zinsbindungen langsamer stiegen. Die Bafin prüfe gerade, welche deutschen Banken in diesem Szenario besonders gefordert wären. I

Im Blick hat die Finanzaufsicht vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs auch die Cyberrisiken. "Sehr groß und sehr präsent ist die Gefahr, dass Unternehmen des Finanzsektors Opfer von Cyberangriffen werden oder dass es dort zu internen IT-Sicherheitsvorfällen kommt", sagte Branson. Der Krieg habe Cyberangriffe auf den deutschen Finanzsektor wahrscheinlicher gemacht. "Solche Vorfälle können im Extremfall der Stabilität des Finanzsystems schaden", erläuterte der Bafin-Chef. Experten warnen seit einiger Zeit, dass es in Folge des Kriegs und der Sanktionen verstärkt zu Hackerangriffen aus Russland kommen könnte.

