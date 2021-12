Finanziell frei in nur 5 Jahren: Darauf kommt es jetzt an

Finanziell frei lebt es sich recht angenehm. Vor allem die Seele feiert diesen wichtigen Schritt im Leben.

Natürlich macht Geld allein nicht glücklich. Aber genug Geld macht sicher auch nicht unglücklich.

Wer finanziell frei ist, hat immer noch Probleme. Jedoch keine Geldprobleme. Das ist einiges wert.

Der Großteil der Bevölkerung hierzulande sieht sich erst im hohen Alter in dieser Position. Aber warum nicht schon in fünf Jahren?

Na klar! Weil sparen nichts mehr abwirft und eine durchschnittliche Marktrendite das Kapital erst nach vielen Jahrzehnten richtig in Schwung bringt.

Doch wer jetzt richtig aufpasst, kann eine weit überdurchschnittliche Rendite am Aktienmarkt abgreifen. Vor allem wenn eine wichtig Fingerübung korrekt beherrscht wird.

Der Aktienmarkt ist unschlagbar

Finanziell frei durch Aktien. In den vergangenen 100 Jahren hat es zu jedem Zeitpunkt jemanden gegeben, der haargenau dieses Rezept zu seinem finanziellen Vorteil genutzt hat.

Der Aktienmarkt ist nicht schwer zu verstehen. Tief kaufen und hoch verkaufen. Mehr muss man nicht wissen.

Ganz so einfach ist es dann scheinbar doch nicht. Das haben viele Investoren in diesem Jahr leidvoll erfahren müssen.

Die Kurse vieler Technologieaktien, die in der Coronakrise dreistellige Renditen generierten, fielen in sich zusammen. Manche sagen, dass hier Übertreibungen abgebaut wurden. Ich sage: Hier sind einfach nur sehr viele Investoren finanziell frei geworden.

Dieses Jahr wurden viele Investoren in die finanzielle Freiheit verabschiedet

Und zwar jene, die bereits fünf Jahre zuvor in die jeweiligen Aktien investiert waren. Für jeden Käufer gibt es auch immer einen Verkäufer. So funktioniert grob der Aktienmarkt.

Aber wer wäre so wahnsinnig, eine Aktie zu verkaufen, die 500 % oder mehr im Plus steht? Ganz einfach: Jene, die mit dieser Rendite finanziell frei sind.

Plötzlich wandert der Blick zur Wohnung an der Ostsee, die man sich plötzlich leisten kann. Vielleicht ist auch gerade der perfekte Zeitpunkt für eine ewige Auszeit, weil die Karriere ohnehin seit Jahren vor sich hin dümpelt.

So oder so: Jeder hat seinen Preis. Und dann fallen die Kurse von Aktien, die es eigentlich nicht verdient haben.

Finanziell frei oder nichts!

Wer diese Zusammenhänge verstanden hat, muss sich jeden Tag nach dem Aufstehen den folgenden Satz sagen: Ich kaufe nur Aktien, die mich in fünf Jahren finanziell frei machen können.

Das schließt ziemlich sicher all jene Aktien aus, die in den letzten Monaten um lediglich 10 % gefallen sind. Jene, die mittlerweile um mehr als 70 % günstiger sind als vor einem Jahr, beobachte ich hingegen mit Argusaugen.

Aus meiner Sicht machen die Verkäufer insbesondere bei vielen Technologieaktien derzeit einen großen Fehler. Die Stimmung ist schlecht. Kurzum: Das perfekte Jagdgebiet für alle, die in 5 Jahren finanziell frei sein möchten.

Denn wer finanziell frei sein will, muss warten können. So lange, bis eine Rendite in Reichweite kommt, die dieser Bezeichnung würdig ist.

