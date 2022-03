Finanzielle Freiheit & vorzeitiger Ruhestand: Legst du genau jetzt den Grundstein?

Finanzielle Freiheit und ein vorzeitiger Ruhestand benötigen natürlich eine gewisse akribische Planung. Und überhaupt erst einen Plan. Auf Einkommen, Vermögen und Rendite wird kaum jemand verzichten können. Zumindest unter normal vermögenden Umständen nicht.

Trotzdem gehört auch eine Prise Glück dazu, die finanzielle Freiheit und einen vorzeitigen Ruhestand zu erreichen. Glück in dem Sinne, dass sich die entsprechenden Chancen ergeben müssen. Das dann einzig und allein fehlende Puzzleteil ist das Ergreifen des Glücks.

Für mich ist das eine Ausgangslage, wie wir sie jetzt sehen können. Die eigentliche Kernfrage ist daher: Legst du jetzt den Grundstein für deine Freiheit? Oder schaust du lieber zu, weil es kurzfristige Unsicherheiten gibt?

Finanzielle Freiheit & vorzeitiger Ruhestand: Der Grundstein!

Für die finanzielle Freiheit und einen vorzeitigen Ruhestand ist der Grundstein klar: Es geht um einen langfristigen Vermögensaufbau. Um solide, idealerweise marktschlagende Renditen über Jahre und Jahrzehnte. Die wiederum hängen von den Bewertungen der Börsen und der einzelnen Aktien ab.

Da trifft es sich eigentlich ganz gut, dass die Bewertungen vieler trend- und wachstumsstarker Aktien sehr deutlich korrigieren. Corona-Profiteure und Wachstumsaktien haben in vielen Fällen um mehr als die Hälfte ihres Börsenwertes nachgegeben. Teilweise liegt das Minus bei 70 oder auch 80 %. Entsprechend befinden sich die Bewertungen auf einem Niveau, das wir vor der Pandemie gesehen haben. Bloß, dass das Wachstum angehalten hat, was diese Chancen jetzt preiswerter macht.

Wir müssen jedoch für die finanzielle Freiheit und einen vorzeitigen Ruhestand gar nicht in solch ein unbekanntes Terrain vordringen. Zumindest, wenn es das für dich ist. Selbst große Tech-Akteure wie PayPal, Meta Platforms (Facebook) oder Netflix haben zuletzt signifikant an Wert eingebüßt. Hinter den Namen stecken jedoch häufig Ökosysteme, Qualität und etablierte Geschäftsmodelle in Wachstumsmärkten. Sowie echte Gewinnrenditen und die Chance auf weiteres Gewinnwachstum bei günstigeren Bewertungen.

Der mögliche Kreis, mit günstigen Aktien seinen Grundstein für die finanzielle Freiheit und einen vorzeitigen Ruhestand zu legen, ist jetzt für mich vorhanden. Was man als Investor jetzt bloß braucht ist Mut, langfristig orientierten Opportunismus und den festen Willen, der Volatilität zum Trotz diesen Grundstein jetzt zu legen.

Über das Ausnutzen der Chancen

Die finanzielle Freiheit und ein vorzeitiger Ruhestand ergeben sich nicht von alleine. Reichtum ebenfalls nicht. Das opportunistische Ausnutzen der Chancen ist ein wichtiges Merkmal bei solchen Plänen. Für mich ist insbesondere im Tech- und Wachstumssegment inzwischen eine solche Ausgangslage gegeben, bei der Qualität zu einem guten Preis vorhanden ist.

Jetzt liegt es an dir, ob du das nutzen möchtest. Oder ob dein Ansatz doch ein anderer sein soll. Trotzdem solltest du dich insgesamt fragen, ob du den Mut besitzt, für solch ambitionierte Ziele die richtigen und teilweise opportunistischen Entscheidungen zu treffen.

Der Artikel Finanzielle Freiheit & vorzeitiger Ruhestand: Legst du genau jetzt den Grundstein? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Netflix und PayPal. Randi Zuckerberg, eine frühere Leiterin der Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook sowie Schwester von Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Meta Platforms, Netflix und Paypal.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images