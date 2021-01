Finanzierung des erweiterten Kinderkrankengeldes ist ungeklärt

Berlin (Reuters) - Die Finanzierung der Ausweitung des Kinderkrankengeldes während der Corona-Pandemie ist bisher ungeklärt.

Man wolle, dass die Kosten dafür aus dem Bundeshaushalt kommen, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag in Berlin. Darüber befinde man sich nun mit den anderen Ressorts in Abstimmung. Vor allem das Finanzministerium muss zustimmen. Die Kosten für das erweiterte Kinderkrankengeld bezifferte der Sprecher auf rund eine halbe Milliarde Euro. Dies hänge aber auch davon ab, wie stark es in Anspruch genommen werde.

Bund und Länder hatten am Dienstag beschlossen, das Kinderkrankengeld auszuweiten, um Eltern im Fall geschlossener Schulen und Kitas zu helfen. In diesem Jahr soll jedes Elternteil zehn zusätzliche Tage Kinderkrankengeld erhalten können. Für Alleinerziehende gibt es 20 zusätzliche Tage. Der Zeitraum wird damit verdoppelt, was auch auf eine Anregung von Arbeitsminister Hubertus Heil zurückgeht. Der Anspruch soll etwa gelten, wenn eine Kinderbetreuung zu Hause erforderlich ist, weil Schule oder Kindergarten pandemiebedingt geschlossen sind oder die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt wurde.