Finanzinvestoren verlängern Frist für Aareal-Übernahme - Annahmeschwelle gesenkt

WIESBADEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge gehen mit ihrem Übernahmeangebot für die Wiesbadener Aareal Bank in die Verlängerung. Die Bieter geben sich nun mit 60 Prozent statt mit 70 Prozent der Anteile zufrieden, wie ihre Zweckgesellschaft Atlantic BidCo am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Am gebotenen Preis von 29 Euro je Aktie ändert sich nichts. Allerdings verlängert sich Annahmefrist durch die Senkung der Annahmeschwelle bis 2. Februar. Bisher sollte sie schon an diesem Mittwoch (19. Januar) enden.

Zuvor hatten sich die Hedgefonds Petrus Advisers und Teleios Capital gegen die Übernahmeofferte gestellt und einen deutlich höheren Preis gefordert. Sie halten nach jüngsten Angaben zusammen mehr als 20 Prozent der Aareal-Anteile. Advent und Centerbridge mussten fürchten, dass sich noch weitere Aktionäre dem Gebot verweigern und die Annahmeschwelle von 70 Prozent nicht erreicht wird./stw/stk