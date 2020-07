Finanzministerium - Arbeiten mit Hochdruck an Reform der Finanzaufsicht

Berlin (Reuters) - Das Bundesfinanzministerium arbeitet eigenen Angaben zufolge mit Hochdruck an einem Konzept zur Überarbeitung der Finanzaufsicht.

Dieses sei eine Reaktion auf den milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandal. Es werde vorgestellt, sobald es fertig sei, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag in Berlin. Dies solle in den nächsten Tagen der Fall sein.

Zum Interesse einzelner Unternehmen an dem mittlerweile insolventen Zahlungsabwickler wollte sich das Finanzministerium nicht äußern. Die Deutsche Bank liebäugelt damit, Teile von Wirecard zu übernehmen.