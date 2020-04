Finanzministerium - Bonus an Arbeitnehmer dieses Jahr bis 1500 Euro steuerfrei

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung unterstützt in der Corona-Krise Sonderzahlungen an Arbeitnehmer.

In diesem Jahr sei ein Betrag von 1500 Euro steuerfrei, teilte das Finanzministerium am Freitag mit. Dies sei nun sichergestellt worden. "Eine Reihe von Unternehmen hat bereits angekündigt, das Engagement ihrer Beschäftigten mit Sonderzahlungen zu belohnen, andere werden diesem Vorbild sicherlich folgen", sagte Finanzminister Olaf Scholz am Freitag. Solche Prämien sollten ohne Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen bei den Arbeitnehmern ankommen. "100-prozentigen Einsatz in dieser Zeit wollen wir 100-prozentig belohnen." Konkret geht es um Sonderleistungen, die ab Anfang März bis Ende des Jahres ausgezahlt werden.