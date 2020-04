Finanzministerium gibt 8 Mrd Euro für Beschaffung von Schutzausrüstung frei

Berlin (Reuters) - Das Bundesfinanzministerium hat in der Coronavirus-Krise weitere rund acht Milliarden Euro zur Beschaffung von Schutzausrüstung freigegeben.

Das geht aus einem Brief des Ministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag. "Angesichts des Ausbruchsgeschehens werden die Mittel zur Aufrechterhaltung der Vorsorgung im Gesundheitswesen benötigt." Denn der Bedarf an persönlicher Schutzausrüstung, Beatmungsgeräten und anti-viralen Mitteln sei unvermindert hoch. Das dafür bisher veranschlagte Volumen werde deutlich überschritten.

Haushaltsexperten zufolge sind die Mittel durch den zuletzt verabschiedeten Nachtragshaushalt in Höhe von 156 Milliarden Euro abgedeckt. Darin sind 55 Milliarden Euro als Puffer für zusätzliche Maßnahmen der Pandemiebekämpfung vorgesehen. Dieser wird sich dann um die nun benötigten acht Milliarden Euro reduzieren.

Als Konsequenz aus den jüngsten Engpässen will die Bundesregierung die Produktion von medizinischer Schutzausrüstung in Deutschland und Europa ausbauen. Zusätzlich zu einer Beschaffungseinheit im Gesundheitsministerium wurde ein sogenannter Produktionsstab im Wirtschaftsministerium eingerichtet, um die Anstrengungen besser zu koordinieren.