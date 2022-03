Finnischer Außenminister: Nicht die Zeit für Debatte zu Nato-Beitritt

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Frage eines möglichen Nato-Beitritts von Finnland steht nach Ansicht von Außenminister Pekka Haavisto derzeit nicht zur Entscheidung an. "Natürlich verändert sich die öffentliche Meinung in einer solchen Situation und wird vorteilhafter für eine Nato-Mitgliedschaft", sagte er am Freitag am Rande eines Treffens mit den Außenministern der Nato-Staaten in Brüssel. "Aber es ist jetzt nicht an der Zeit, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Jetzt ist es an der Zeit, sich solidarisch mit der Ukraine zeigen."

Die Frage der Nato-Mitgliedschaft taucht in Finnland immer wieder auf, vor allem während sicherheitspolitischer Krisen. Die Unterstützung für den Beitritt zum Bündnis ist durch den Ukraine-Krieg rapide gestiegen. Bei einer Umfrage sprach sich jüngst zum ersten Mal überhaupt eine Mehrheit von 53 Prozent der Finnen für einen Beitritt aus. 28 Prozent waren dagegen, 19 Prozent unentschlossen.

Zu russischen Warnungen vor einem Nato-Beitritt Finnlands sagte Haavisto: "Nach den europäischen Sicherheitsregeln entscheidet jedes Land selbst über seine Sicherheitspolitik." Er wies auch darauf hin, dass Finnland bereits heute sehr gute Beziehungen zur Nato hat./aha/DP/eas