Start-up aus dem Silicon Valley startet Plattform, um Einzelanlegern die Möglichkeit zu geben, die Strategien, Daten und Technologien zu nutzen, die von Fachleuten verwendet werden

Streetbeat, eine kostenlose Anlage- und Handels-App für Aktien und Kryptowährungen mit einem proprietären Marktplatz für professionelle Anlagestrategien, gab heute bekannt, dass sie eine Seed-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen USD unter der Leitung von TTV Capital mit zusätzlicher Unterstützung von Investoren wie der Seraph Group und AAF Management Ltd abgeschlossen hat. Streetbeat, deren Kundenstamm jede Woche um 18 % wächst, erstellt einen Marktplatz für Handelsstrategien, der jedem Benutzer eine personalisierte Liste mit Empfehlungen basierend auf seinen Interessen und Risikoprofilen bietet. Mehr als 35.000 Investoren haben sich während des 30-tägigen Beta-Starts für die Plattform angemeldet.

„Wir bei TTV Capital freuen uns über die Partnerschaft mit Streetbeat bei ihrem zukünftigen Wachstum“, sagt Gardiner Garrard, Mitbegründer und Managing Partner von TTV Capital. „Mit der autonomen Anlageplattform der nächsten Generation des Unternehmens gehört der manuelle Handel der Vergangenheit an. Kleinanleger wünschen sich seit langem Zugang zu der Technologie und zu den Daten, die professionelle Anleger ermöglichen – und Streetbeat stellt diese Ressourcen jetzt in einer benutzerfreundlichen mobilen App bereit. Wir freuen uns darauf, mit dem talentierten Team des Unternehmens zusammenzuarbeiten, um eine dringend benötigte Lösung zum idealen Zeitpunkt auf den Markt zu bringen.“

Damián Scavo, Gründer und CEO von Streetbeat, sagt: „Die heutigen Broker verdienen jedes Mal Geld, wenn der Benutzer einen Handel tätigt, nicht wenn der Benutzer Geld verdient. Der manuelle Handel ist etwas, das Profis seit den 90er Jahren nicht mehr verwenden, außer in seltenen Fällen. Ein weiteres Problem, das wir sehen, ist der Kopierhandel von Einzelpersonen ohne jegliche Sorgfaltspflicht hinsichtlich ihrer Strategien oder Zugang zu exklusiven Daten. Das sind Probleme, die Streetbeat löst. Die meisten Investitionen in der Welt des professionellen Handels erfolgen automatisch und datengesteuert, und das ist es, was heute jeder verdient.“

Streetbeat erreicht mit seiner Kombination aus einfachem Online-Handel und Robo-Beratern, die fortschrittliche datengesteuerte Handelsstrategien ausführen, die von geprüften Fachleuten bereitgestellt werden, ein breiteres Anlegerpublikum. Die Plattform wird mit zwei Strategien starten und zusätzliche Strategien einführen – darunter Krypto, ETFs und mehr. Streetbeat demokratisiert datengesteuerte Strategien und verringert gleichzeitig die Technologie- und Informationslücke, die zwischen dem durchschnittlichen Investor und der Wall Street besteht.

Streetbeat ist stolz darauf, ein Absolvent des begehrten StartX-Accelerator-Programms zu sein – landesweit auf Platz 1, mit einem sehr selektiven Verfahren, das nur auf Einladung von Alumni aus den besten 8 bis 10 % der Unternehmer aus Stanford und der ganzen Welt besteht. StartX hat fünfmal mehr Einhörner als die Absolventen eines Accelerator-Programms im gleichen Alter und eine Erfolgsquote von 92 % bei Startups, die immer noch wachsen und gedeihen, wenn sie mit 3 Millionen USD an Finanzmitteln unterstützt werden.

„Wir sind stolz auf Damián und sein Team und freuen uns, sie als Teil unserer Community zu haben. Wir unterstützen sie dabei, die nächste Finanzrevolution anzuführen“, sagt Joseph Huang, CEO von StartX.

Streetbeat wird auch von mehreren Angel-Investoren der Stanford Alumni-Community unterstützt.

„Wir bei AAF Management Ltd. sind begeistert, Streetbeat bei ihrer Mission zu unterstützen, eine hochmoderne Investmentplattform aufzubauen, die auf die versierten Privatanleger von heute ausgerichtet ist“, sagt Omar Darwazah, Managing Director und General Partner von AAF Management Ltd. „Die Technologie des Unternehmens bietet Privatanlegern die Tools, die sie benötigen, um auf den immer komplexer werdenden Finanzmärkten von heute professionell zu handeln. Das Streetbeat-Team ist Weltklasse und wir freuen uns darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, um sie dabei zu unterstützen, ihre innovativen Trading-Technologien auf den Markt zu bringen.“

Streetbeat ist ein Fintech-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, Investitionen zu demokratisieren, zu entmystifizieren und für alle zugänglich zu machen. Die patentierte Streetbeat-Technologie wurde entwickelt, um es Menschen zu ermöglichen, von Algo-Trading und wertvollen Daten zu profitieren, die schwer aufzudecken und zu entschlüsseln sind, und sie in die Lage zu versetzen, die Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft mit einem unkomplizierten Onboarding-Prozess zu übernehmen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Palo Alto und befindet sich in Privatbesitz. Streetbeat, LLC („Streetbeat“) ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater. Es können weitere Gebühren anfallen, Einzelheiten finden Sie in der Gebührenordnung.

